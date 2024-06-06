英伟达市值破3万亿美元AI股齐涨 分析：上涨空间或有限

在强劲需求推动下，美国晶片生产商英伟达（Nvidia）股价再创新高，星期三（6月5日）攀升至1224.40美元，成为第一家市值超过3万亿美元（4万零372亿新元）的晶片生产商。

同时，英伟达市值还超越苹果公司（Apple），成为仅次于微软（Microsoft）的美股市值第二大公司。

英伟达市值上一次超过苹果是在2002年，当时苹果尚未推出iPhone，两家公司市值均不到100亿美元。不过，受人工智能（AI）热潮推动，英伟达股价今年来已上涨约147%，市值增加1万8000亿美元。

FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均接受《联合早报》采访时分析说，英伟达股价创新高与多重因素有关。首先，过去一年AI被快速运用，不仅让运用AI的公司成为焦点，也让实现AI的公司成为焦点，英伟达便是其中之一。

英伟达拆股计划提高市场积极情绪

其次，英伟达在2025财年第一季营收同比增长262%，达到超预期的260亿美元。另外，英伟达还宣布了“1拆10”的拆股计划，料提高市场的积极情绪，进一步推高股价。

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）受访时指出，英伟达的销售额和利润持续超过预期，是推动股价上升的原因之一。

她说，英伟达的H100图形处理器（GPU）已成为企业训练大语言模型和运行生成式AI的首选，意味英伟达能够利用巨大需求，同时保持定价能力，以实现78%的毛利率。

分析：英伟达大客户订单已达顶峰

对于英伟达的未来走势，萨赫德瓦认为，AI市场规模庞大，且几乎尚未融入工作流程。因此，即便在英特尔、超威半导体和高通的激烈竞争之下，英伟达未来十年仍有足够的潜力可挖。

2025财年第一季，英伟达数据中心营收226亿美元，同比激增427%。萨赫德瓦指出，AI工厂的发展趋势，以及英伟达与全球大企业展开合作，可能仅仅是英伟达巨大增长潜力的开始。

不过，萨赫德瓦也提醒，市场认为英伟达的大客户订单目前已达顶峰，再考虑到拆股带来的股价上涨因素，目前看来英伟达股价上涨空间有限。

费城半导体指数涨4.52%

在英伟达的拉动下，美股费城半导体指数（Philadelphia Semiconductor Index）星期三（5日）上涨4.52%。该指数被视为全球半导体周期的重要观察指标。

多只半导体股票也在星期三上涨，其中半导体设备供应商亚舍立科技（ACLS）和阿斯麦（ASML）分别涨超14%和9%，晶片设计巨头Arm Holdings涨超5%，台湾积体电路制造公司（TSMC，简称台积电）涨超5%。

曾德均分析说，半导体行业是一个联系紧密的行业，包括晶圆厂、代工厂、设备制造商等，因此AI快速被运用等大趋势往往使整个行业受益。