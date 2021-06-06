G7同意全球最低企业税率为15%

制定这一历史性最低公司税率的目的是阻止跨国公司如谷歌、面簿和亚马逊等转移利润以减少缴税，甚至“零缴税”，并将采取措施让这些企业巨头在经营所在国缴纳税款。

（伦敦综合电）七国集团（G7）就全球税收协议框架达成一个历史性协议，确保大规模跨国公司缴纳合理份额的税款。这也有利于饱受冠病疫情冲击的各国补充国库。

G7财长在英国伦敦举行两天会谈后昨天（6月5日）达成协议，支持将全球最低企业税率定在15%。

这是冠病疫情暴发以来，G7成员国财长首次面对面会谈。制定最低公司税率的目的是阻止跨国公司如谷歌、面簿和亚马逊等转移利润以减少缴税，甚至“零缴税”，并将采取措施让这些企业巨头在经营所在国缴纳税款。

英国财长苏纳克说：“经过多年的讨论，G7财长们终于达成了一项历史性协议，对全球税收体系进行改革以适应这个全球数码时代，关键是确保公平，让合适的公司在合适的地方缴纳适当的税款。”

德国财长舒尔茨说：“企业再也不能通过在税收最低的国家登记利润来逃避纳税义务。稳定的税收对于确保各国能够履行职责很重要。尤其是在发生冠病疫情后，这显得更为急迫。”

美国财长耶伦发表声明说，G7财长达成的至少15%的全球最低企业税率，是个“非常重大、前所未有的承诺”。拜登稍早时主张最低税率为21％。

她说：“全球最低企业税率将有助于全球经济蓬勃发展，为企业创造公平的竞争环境，并鼓励各国在教育、研究和基础设施等正面基础上进行竞争。”

耶伦指出，过去30年来各国争相推出更低的企业税以吸引大型跨国企业，这个新协议将结束这场“逐底竞赛”。

此外，七国也同意让企业以更统一的方式申报其业务对环境的影响，以便投资者能更容易决定是否要对有关企业进行投资。

七大经济体是在美国最近提出将全球最低企业税率设在15%后取得突破。其概念是，如果一家公司在税率较低的地方缴税，那么它很可能必须补足税款。

不过，美国提议只对全球最大和最赚钱的100家公司征收新的全球最低税率，新协议也没有列明有关条例将涵盖哪些业务，而只说是“规模最大和盈利最多的跨国企业”。这是美国的胜利，它一直反对法国提出的针对亚马逊和面簿等科技巨头的数码服务增税。

协议承诺在引进新征税条规的同时，撤除英国和欧盟国家针对数码科技大户所设的数码服务税。英国、法国和西班牙等都已向在境内经营的网络公司征收数码服务税，美国认为这是针对美国科技公司的不公平税务。

面簿和谷歌表示支持

科技巨头面簿和谷歌对于七国达成的协议都表示支持。

面簿全球事务主管克莱格说，这意味着面簿可能须在各国缴纳更多税款，但面簿欣然接受，因为这有利于企业的确定性，并可加强公众对全球税收体系的信心。