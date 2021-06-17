上半年售股总值达1710亿美元 美IPO创新高热潮料延至下半年 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月17日 5:00 AM 美国加密货币交易平台Coinbase Global今年4月在美国纳斯达克股市挂牌。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国首次公开售股（IPO）活动创下新高，今年上半年的售股总值达到1710亿美元（2268亿新元）。这股热潮预计还会延续到下半年。根据金融市场分析平台Dealogic数据，美国今年首六个月的首次公开售股（IPO）总额已超过了2020年的1680亿美元纪录。推动这股热潮的是股市的超高估值，受美国联邦储备局在冠病疫情暴发后推行的超低利率和货币刺激政策。这助长了一波投机狂潮，不仅有利于通过传统管道上市的公司，也推助通过IPO筹资成立的特殊目的收购公司（SPAC）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 首次公开售股 Coupang 滴滴出行 Robinhood Markets 特殊目的收购公司 路透社