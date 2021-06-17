上半年售股总值达1710亿美元 美IPO创新高热潮料延至下半年

美国首次公开售股（IPO）活动创下新高，今年上半年的售股总值达到1710亿美元（2268亿新元）。这股热潮预计还会延续到下半年。

根据金融市场分析平台Dealogic数据，美国今年首六个月的首次公开售股（IPO）总额已超过了2020年的1680亿美元纪录。

推动这股热潮的是股市的超高估值，受美国联邦储备局在冠病疫情暴发后推行的超低利率和货币刺激政策。这助长了一波投机狂潮，不仅有利于通过传统管道上市的公司，也推助通过IPO筹资成立的特殊目的收购公司（SPAC）。