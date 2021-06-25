Prime美国房地产投资信托 3.3亿元购两办公楼资产

两个办公楼位于美国圣地亚哥和佛罗里达州，信托将配售新单位融资8000万美元。

Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）宣布以2亿4550万美元（3亿3000万新元）收购两个永久地契办公楼资产，并配售新单位融资8000万美元。

信托周四早上发布文告，收购的两个办公楼位于美国圣地亚哥和佛罗里达州。

位于圣地亚哥科技和生命科学中心索伦托·梅萨（Sorrento Mesa）的两栋七层楼高甲级办公楼Sorrento Towers，包括三层楼的停车场，净可出租面积29万6327平方英尺，租用率达95.6％，加权平均租约期为6.6年，共有11名租户。这个办公楼的估值和收购价是1亿4600万美元。

信托指出，圣地亚哥是美国的第七大科技城市，当地起步公司去年融资53亿美元，近10％的员工从事高科技行业，是美国平均水平的两倍。索伦托·梅萨则是最吸引人的办公楼市场之一，是不少美国创新企业的总部地点，包括高通（Qualcomm）、DexCom等。

位于佛罗里达州博卡拉顿（Boca Raton）市中心的10层甲级办公楼One Town Center，包括五层楼停车场，净可出租面积19万1294平方英尺，租用率94.7％，加权平均租约期为6.2年，共有14名租户。资产估值1亿零200万美元，收购价9950万美元。

信托指出，佛罗里达州不收取所得税，吸引了富裕人士和企业进驻。在博卡拉顿，从2011年起便没有新办公楼的显著建设工作，目前没有建设中的新办公楼，主要是因为建筑成本高，因此空置率持续下滑。

信托也宣布将私下配售新单位筹集8000万美元资金，主要用来为上述收购支付部分款项。每股配售价格介于0.797美元至0.822美元。

信托管理公司指出，这预计会提升单位的市场流通性，而私下配售所需时间短，效率更高。