巴菲特辞去盖茨基金会受托人职务 捐出值55亿元股票给五家基金会 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 巴菲特（中）在2006年承诺将所有的伯克希尔哈撒韦公司股份捐给慈善事业，如今已经完成了一半的捐赠。（路透社档案照片） 字体大小: 小 中 大 股神巴菲特宣布辞去比尔和梅林达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）受托人的职务，并捐赠价值41亿美元（55亿新元）的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）股票给五家基金会。今年90岁的巴菲特在周三的一份声明中表示，多年来他一直是该基金会中一个“不活跃的受托人”，但他完全支持首席执行官马克·苏斯曼（Mark Suzman），而且他们的目标“100%同步”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 GIC将投资2.44亿元 在马双威集团医疗保健业务 Prime美国房地产投资信托 3.3亿元购两办公楼资产