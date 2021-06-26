巴菲特辞去盖茨基金会受托人职务 捐出值55亿元股票给五家基金会

股神巴菲特宣布辞去比尔和梅林达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）受托人的职务，并捐赠价值41亿美元（55亿新元）的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）股票给五家基金会。

今年90岁的巴菲特在周三的一份声明中表示，多年来他一直是该基金会中一个“不活跃的受托人”，但他完全支持首席执行官马克·苏斯曼（Mark Suzman），而且他们的目标“100%同步”。