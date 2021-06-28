美国通胀数据低于预期 分析师看好本周金价上涨

（纽约／伦敦／新加坡综合电）黄金上周小幅上涨，是连续三周下跌后首次取得一周涨幅，主要是通货膨胀数据低于预期，令美元承压，金价上扬。

展望本周金价走势，分析师看好本周金价，预期金价将在1800美元下方形成支撑后上涨。

在两周前下跌5％之后，金价上周一反弹，涨幅超过1％。但它始终难以维持看涨势头，只能在相对狭窄区间波动。

由于上周五（6月25日）的美国通胀报告未能引发市场的重大反应，金价周五收盘小幅上涨。

总结一周黄金表现，黄金上周收报每安士1781.39美元，上扬0.44％，最高上探每安士1794.59美元，最低下探每安士1762.5美元。

纽约商品期货交易所（Comex）8月份交割的黄金期货价格上涨1.10美元，收于每安士1777.80美元．上周上涨0.5％。

在缺乏高层次宏观经济数据发布和基本面发展的情况下，美元推动了黄金上周初的走势。

美元指数两周前创下自疫情开始以来最大的周百分比涨幅，但上周一（21日）下跌0.5％，引发金价回升。

上周五，美国公布核心个人消费支出价格指数（PCE）从4月份的3.1％微升至5月份的3.4％。该指数是美国联邦储备局首选的通胀指标。由于数据稍微低于预期，最初令美元承压，不过之后美元企稳，金价涨势相应放缓。

分析师：金价基础仍不稳固

渣打银行贵金属分析师库柏（Suki Cooper）指出，金价受益于低于预期的通胀数据，因市场对提前缩减资产购买时间表的担忧有所缓解。1770美元是近期的支撑价位，阻力位在100日移动均线切入位。

金属信息服务商金拓（Kitco）分析师威克夫（Jim Wyckoff）认为，尽管金价企稳，但考虑到美国联邦储备局发出的矛盾信号，它的基础仍不稳固。

他说：“从黄金的技术图表上，我们看到了看跌趋势，暗示在上周的暂停之后，本周可能会有一些下行卖压。”

Kitco针对华尔街专业人士的调查显示，13名参与调查分析师中，七人看好本周的金价表现、三人持看空预期，其余看平。

Adrian Day资产管理公司首席执行官阿德里（Adrian Day）认为，联储局引发的抛售已经过度，尤其是考虑到联储局主席鲍威尔上周出席听证会时发表更为鸽派的言论。

他说：“随着联储局成员从本月早些时候据称更为鹰派的态度中撤退，并且人们越来越意识到通胀将比一些人想象的更加持久，黄金将从联储局上次会议后的夸张走势中复苏。”

若无法升破1800美元 将是卖出信号

ForexLive董事总经理巴顿（Adam Button）指出，自联储局会议以来，金价一直难以反弹，即便美元收复一些失地，股市也在反弹，但他倾向于再观察和等待几天，

他说：“如果金价在接下来几天无法升破1800美元，那将是卖出信号。”

辉立期货分析师桑杜（Avtar Sandu）认为，相较于去年，现在黄金对投资者的吸引力减少，技术层面显示金价更可能走向熊市。

不过，他说：“尽管全球政府债券收益率上升给金价带来压力，同时支持美元。我们的市场观点依然是金价长期看涨。”