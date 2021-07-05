联储局本周宣布料推动金价上涨

（纽约／新加坡综合电）美国6月份失业率增加，分析师寄望美国央行本周发布的6月份货币政策会议纪要，推动金价进一步上扬突破每安士1800美元价位。市场关注将聚焦该会议纪要的内容，以把握美国央行的政策方向。

金价上周五小幅扬升，因美国就业数据未能增强央行提前收紧政策押注。强劲的美国就业报告却显示失业率小幅上升。

彭博社资料显示，现货金价上周五涨0.59％至每安士1787.30美元，全周则涨0.33％；美国黄金期货收涨0.37％至每安士1783.30美元，全周涨0.31％。金价已再度重新试探1800美元价位。

数据显示，美国6月份的非农就业岗位增加85万个，增幅高于预期，但失业率从5月份的5.8％上升到5.9％。

路透社引述Blue Line Futures首席市场策略师斯特莱本尔（Phillip Streible）表示，该数据不太可能引发美国联邦储备局急于减少刺激经济或开始升息。他补充，黄金也找到了一些支撑，因为许多分析师原本预计数据会出现更大的惊喜。

彭博社引述交易平台ThinkMarkets的分析师法瓦德（Fawad Razaqzada）说，就业报告“将给联储局更多时间保持目前的政策立场。因此，黄金走势更像是一种如释重负的上涨。”

金属信息服务商金拓（Kitco）报道指出，分析师认为联储局本周发布的会议纪要，将推动金价显著上涨，突破每安士1800美元价位。

该局6月中的会议结果引发强劲抛压黄金，金价在6月份大跌超过7％，创下八年来最大单月跌幅，完全回吐5月份大涨取得的成果。

市场人士将密切留意会议纪要的内容，是否与该局一些委员过去几周的鹰派言论相符合。

目前还不清楚金价本周是否有足够动能大涨，但米勒认为金价在六个月内可能回到每安士1900美元水平。