争取10月峰会上批准 G20财长一致支持全球税改协议

G20财长赞同7月1日达成并已获132国支持的全球税务改革框架，并指这是“关于更稳定、更公平的国际税务架构的历史性协议”。改革建议包括针对跨国公司在各国获得的利润所征收的税款，应让利润产生国分享。

（罗马综合电）二十国集团（G20）财长一致支持全球税务改革协议，他们接下来将加紧磋商协议的细节，以争取在10月召开的G20领导人峰会上批准对国际税制展开数十年来最显著的改革。

来自全球20个最大经济体的财长和中央银行行长在意大利水乡威尼斯举行为期两天会议后，于当地时间周六（7月10日）发表了联合公报，重申了改革国际商业税制的共同意愿。

联合公报说，G20财长赞同在7月1日达成并已得到132个国家支持的全球税务改革框架。公报称这是“关于更稳定、更公平的国际税务架构的历史性协议”。

有关全球税务改革的谈判是在经济合作与发展组织（OECD）的主持下进行。它设想设定最低15%的全球公司税，以制止跨国公司往低税率国家转移利润以减少缴税甚至免缴税。该改革也建议，针对跨国公司在各国获得的利润所征收的税款，应让利润产生国分享。

G20年度轮值主席意大利的经济和财政部长佛朗哥在会议的闭幕记者会上说：“我们已经认可了两大支柱的关键组成部分：跨国企业的利润分配和有效的全球最低公司税。”

佛朗哥说，该协议将有助于“在未来几年为稳定国际税务体系做出贡献”。

G20财长所核准的只是全球税务改革协议的纲要，协议的关键细节仍有待敲定。当局的目标是在10月于意大利首都罗马召开的G20领导人峰会上商定细节。

美国财长耶伦对G20财长支持全球税务改革表示欢迎，呼吁全球快马加鞭落实计划。美国方面，耶伦说，她计划今年内将全球最低公司税建议提交国会批准。目前还不清楚拜登政府能否说服严重分裂的美国国会批准这项改革。

至于允许更多国家对大规模、高利润跨国公司征税的机制，耶伦称可能要到明年春季才有望交给美国国会讨论。

黄循财：制度除提高税收也应促进创新和经济增长

新加坡也支持G20达成的全球公司税收改革协议，但财政部长黄循财强调，税收制度除了为提高税收，也应该继续促进创新和经济增长。

黄循财出席G20会议后，昨天凌晨在面簿发贴文说，G20成员国针对国际公司税收达成历史性协议，新加坡和参与包容性框架讨论的大多数国家都支持税改的主要方针。

“这将为税收制度的巨大变革铺路，这也是超过一个世纪以来最显著的税收条例改变。”

他指出，目前尚有工作未完成，还有一些税改框架的设计参数（design parameters）有待确定。新加坡与其他国家一样，希望能在10月前敲定这些细节。

在G20会议上，黄循财谈到在制定税改框架的设计参数时说，须把显著经济活动考虑在内，落实税改时也要确保一致和及时，以让大型和小型经济体可在公平的基础竞争。

他说：“除了提高税收，税收制度也必须能继续促进创新、带动增长和创造工作。”

10月峰会将谈为接种率低穷国提供疫苗

G20财长也在联合公报中谈到了全球经济展望和冠病疫情。

意大利财长佛朗哥说，尽管冠病变异毒株是影响全球经济发展的一大隐忧，但各国在抗击疫情时应避免对民众的生活施加新的限制。佛朗哥说：“唯一的答案是接种疫苗。”

G20财长没有在会议上承诺提供任何额外资金，用于为接种率低的贫穷国家提供疫苗，但佛朗哥说，G20将在10月峰会上讨论该问题。