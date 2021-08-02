分析师：本周五美7月份就业数据将影响金价走向

（新加坡／纽约综合讯）金价本周是否还试探1850美元价位？分析师认为，市场将关注美国本周五（8月6日）出炉的7月份就业数据，任何出乎意料的消息，可能影响金价走向。

金价最大的风险是美联储局比预期还早减少购债力度。上周联储局主席鲍威尔保证暂时不会加息，引发金价一轮短暂涨势并在周四达到两周高位。

上周五美元走强，令金价受到抑制并回落。现货金上周五回跌0.76％至每安士1814.19美元，全周回涨0.67％。金价在7月份回涨超过2％，之前在6月份大跌7％，是2016年11月以来最大月度跌幅，回吐5月份的所有涨幅。

金属信息服务商金拓（Kitco）报道指出，分析师并不排除金价进一步回扯的可能。但如果金价接下来回升，可能升至1850至1870美元水平。

OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）认为，金价在接下来几个月可能达到1900美元水平。金价已开始在技术上克服一些主要水平，势将重新肯定其长期走高趋势。

本周五出炉的美国7月份非农就业数据，最可能影响金价走向。

莫亚说：“这是关于就业市场复苏。如果非农就业报告出乎意料的好，将引起就业市场复苏正朝向‘显著进展’并且是触发联储局逐渐减少刺激经济措施所需的条件。”如果美国新创岗位超过100万个，那将颠覆金市。

道明证券（TD Securities）大宗商品策略部主管米勒说，如果就业数据让人失望，金价可以轻松涨至1852美元。

辉立期货资深经理桑杜（Avtar Sandu）表示，对德尔塔变种病毒可能带来更多卫生和经济问题的担忧，已刺激了投资者对黄金的避险需求。不过，由于通货膨胀威胁比预期更快到来，央行可能比预期更早加息，央行也可能在加息之前先减少购债力度。但金价的任何大幅度的下调，仍被视为进场吸购的机会。

德兴汇（Samtrade Research）研究部主任高龙飞受访时表示，金价前阵子过度调整后目前已经开始巩固。现在是以“便宜”价格买入黄金的时候，因为美元的长期走势不受看好，而且美国纳斯达克股价过高势将调整。