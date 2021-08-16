脱欧及后疫情时代 正是伦敦房地产最佳进场时机

脱欧及冠病疫情可会影响亚洲买家投资伦敦房地产？ 事实上，多种因素的存在，不仅没有降低买家的兴趣，反倒推波助澜，使现阶段成为进军伦敦房地产的最佳时机。 其中，由绿盛世国际-巴利摩（EcoWorld Ballymore）倾力打造的使馆花园（Embassy Gardens）项目里的The Modern豪华公寓更是炙手可热，成为伦敦市中心的豪宅新标杆，是伦敦最令人期待的住宅项目之一，也是拥有使馆花园（Embassy Gardens）住宅的最后机会。

伦敦作为全球其中主要的金融中心之一、文化与艺术之都，不但拥有世界最大的证券市场之一，也是国际一流学府的摇篮，每年吸引了成千上万的人前来旅游、工作、求学。

在投资者的眼里，伦敦是一个避险天堂，房地产市场稳定而成熟。由于住房空置率低、空租期短，再加上供不应求、租金回报率高，长久以来都受到众多国际投资者的追捧。

特别是英国脱欧后，对许多外国买家而言，正是在伦敦投资置业的绝佳时机。原因主要有几点：

从疫情开始到近期间，虽然有不少人的生计受影响，但是全球财富创造数量还是大幅增加，股市的回升也带动许多富裕人士的财富总值显著提升，市场充斥大量游闲资金需要获得重新分配。 其次，疫情期间很多人花很长时间在家，因此更不愿意在家园和住宅的质量上妥协，这带动伦敦优质房产的租用需求增加，特别是拥有优美景观或绿意的房子。 英国政府今年开放香港居民移民政策，推出英国国民（海外）（BNO）护照签证计划，吸引了新一波香港买家，也推高了伦敦许多地区的买气。这股香港移民浪潮希望通过投资英国房产带来的租金收益，作为申请英国公民身份的收入证明。英国政府估计，超过30万香港居民会在未来五年移民至英国。 对亚洲买家而言，他们看重的不仅仅是高投资回报，更是伦敦房产配套、周边基础设施，特别是教育资源。亚洲买家当中，不少家长非常重视孩子的教育，于是为了英国伦敦的优质教育资源而选择在伦敦购置房地产。后疫情期间，他们愿意支付更高的价格购置优质房产，让孩子有更理想的念书环境，或者方便一家人居住在一起、相互照应。

在这种背景下，这一两年的伦敦房地产市场依旧在严峻的环境中，出现一股股令人侧目的暖流。

根据彭博社今年2月的一篇报道，去年，香港居民在伦敦黄金地区的购房比例翻了两番，几乎每10套房屋中就有一套被香港人抢购。

房地产网站Zoopla的最新房产指数显示，2021年至今已售出超过1490亿英镑的房产，几乎是2019年和2020年同期房屋合同价值的两倍。

英国国家统计局的3月份数据也显示，伦敦平均房屋价格比去年同期上涨了10.2%，这是自2007年以来的最大年比涨幅。

上个月，美国房地产投资公司Kennedy Wilson也以2亿5200万美元买下使馆花园（Embassy Gardens）楼盘内的一栋办公大楼。该公司相信，一旦科技巨头苹果电脑（Apple）公司明年启用邻近的企业总部，将能吸引更多科技公司纷纷在附近落户，带动办公大楼的前景。

The Modern公寓开盘销售反应热烈

The Modern公寓是使馆花园最后一期的高端住宅公寓，也是人们拥有使馆花园奢华住宅的最后机会。（图/发展商提供）

使馆花园楼盘最后一期的高端住宅公寓The Modern开盘销售至今，反应非常踊跃，吸引了来自全球9个地区、18个国籍的海外买家。从2020年6月至2021年6月，一共出售了135套公寓，销售总金额达到了1亿5000万英镑。

在来临的8月18日（星期三）， 19：00（新加坡时间），将有一场关于The Modern公寓的线上直播资讯分享会。直播里，英国房产分析师会和大家分享伦敦房产市场趋势和九榆树 （Nine Elms）区的发展潜力，英国律师也会为您解读您须知的购买英国房产的法律知识。最后的重头戏是着重介绍The Modern的新系列公寓——The Courtyard Collection。

绿盛世国际（EcoWorld International）总裁兼首席执行长拿督张良成说：

“The Modern公寓的推出及其诱人价格，为买家提供了加入使馆花园项目的难得机会。 我们认为，这是使馆花园的真正里程碑，标志着这个河畔项目开发进入下一阶段，成为领导伦敦城市生活的热区。” 巴利摩公司董事经理约翰慕尔里安（John Mulryan）：

“随着九榆树地区令人惊叹的改造工程逐步落实，使馆花园受欢迎程度与日俱增。The Modern将增添更多高端住宅，满足这地区的住宅需求，也为使馆花园这一领先的综合项目，带来完美收官。”

汇率稳定有利国人投资

众所周知，英国伦敦住宅一直供不应求，黄金地区的优质住宅，更是全球富豪积极寻求的最具投资潜力的优质资产。这些利好因素使得伦敦房地产过去40年来一直稳定增长，被投资者视为规避风险、稳健收益的最佳选择。

英镑汇率兑新元、人民币和港元等亚洲货币相对稳定，这有利于亚洲华人在伦敦留学或进行房地产投资。伦敦的房地产市场允许外国人自由买卖无限制。在伦敦买房，一般情况只需要预付5%-20%定金，其余款额可在房子建成后付款，并且可以向银行安排贷款。而The Modern 公寓须支付的定金只须5%。

多种因素使The Modern受青睐

伦敦最新的标杆性改造区域

使馆花园皇冠上的明珠The Modern，坐落于伦敦西南部的“九榆树(Nine Elms)”区。这一片城市改造区域被视为伦敦沿河地带的标志性社区，是伦敦目前最具活力的地区，也是深受投资者欢迎的投资热点。

整个九榆树重建预计耗资150亿英镑，把500英亩土地改造成伦敦市中心新区，改造后成为一个集办公空间、使馆区、公园、休闲娱乐、商业文化和艺术区于一体的国际化都市中心。

伦敦市长甚至说，这重建项目可能是“伦敦及英国未来20年最重要的重建工程。”



The Modern开盘销售至今，反应非常踊跃，吸引了来自全球9个地区、18个国籍的海外买家。（图/发展商提供）

投资伦敦沿河黄金住宅项目的最后良机

The Modern公寓的The Courtyard 系列是使馆花园楼盘的压轴之作，也是最后一期的高端住宅项目。一旦错过，机会不再重来，因此，买家们都纷纷抓紧这个投资伦敦市中心黄金住宅的最后良机。

优越地理位置

这里的地点优越，处于伦敦绝佳的黄金地段，具高保值性。它位于伦敦一区（Zone 1）泰晤士河岸，与富人住宅区切尔西（Chelsea）仅一桥之隔，邻近许多热门景点。

拟议中的九榆树行人天桥将建在使馆花园对面，连接泰晤士河的对岸，带给住在这里的人更多生活上的便利。

交通网络四通八达

其交通网络更是尽占交通便利优势，规划后的地铁北线延长线（Northern Line Extension）在九榆树（Nine Elms）和巴特西区（Battersea）设有两个新建车站，延长线拟议于今年秋季开始通车。

毗邻使馆企业巨头

The Modern公寓紧邻美国大使馆和苹果公司（Apple）英国总部，预料这将吸引其他国际企业跟随入驻，加快九榆树的商业项目发展。

这也意味着这地区将有高素质人才大量涌入，带动这里的房产价值和租赁需求水涨船高，投资前景备受看好。

享有完善顶级设施

使馆花园有全球首创的空中泳池（Sky Pool），透过离地35米高的透明空中泳池，可将泰晤士河、国会大厦河伦敦眼等景致尽收眼底，目前也在开放使用中。（图/发展商提供）

目前，使馆花园内的餐厅照常营业，图为使馆花园内备受赞誉的Robin Gill旗舰店，这家餐厅以牡蛎、烘培、烤肉和饮料闻名。（图/发展商提供）

The Modern住户将拥有独家会员证，可享用使馆花园内的许多顶级设施，包括空中展望台的水疗中心、夏日酒吧及The Orangery餐馆，还有全球首创的空中泳池（Sky Pool）。透过此离地35米高的透明空中泳池，可将泰晤士河、国会大厦及伦敦眼等独一无二景致尽收眼底。

其他住户专享设施还包括项目私人俱乐部（Eg:le Club）里头的私人健身房及瑜伽馆、蒸气室、桑拿房、拳击场、私人电影院、私人图书馆、私人商业中心和休息区等。入口大堂还提供24小时礼宾服务, 为居民处理日常生活需要。

知名学府林立

对于有孩子的家庭、特别是留学家庭来说，项目周围知名学府林立，当中包括了伦敦大学学院（University College London）、伦敦经济学院（London School of Economics）、国王学院（Kings College）和伦敦帝国学院（Imperial College）等，无论是自住或投资都极具吸引力。

还值得一提的，是The Modern公寓附近专为孩童而设的学校，如托马斯巴特西学校 (Thomas’s Battersea) 和希尔豪斯国际预备学校（Hill House International Junior School）。前者为英国皇室乔治小王子和公主夏洛特目前就读的学校，后者为查尔斯王子当年就读的小学。

事实上，英国是世界精英教育的摇篮，优质大学一直吸引海外留学生，房屋出租和转售都有着巨大的市场潜力。

许多在英国留学的孩子家长就产生了“以房养学”的独特投资模式，即通过在英国购置房产，利用房子的升值来补回留学所花费的支出。

公寓设计充满英伦风格

公寓展现了现代化的英伦设计风格，不但自然采光充足、间隔宽敞，而且可以欣赏到迷人的河畔或公园美景。（图/发展商提供）

The Modern公寓是使馆花园最后一期高端住宅项目，继承了开发商一贯的高超品质，以匠心独运、极致手笔，塑造伦敦高端住宅典范。



该项目产权是999年，15层楼高的The Courtyard系列共有153套设计独特的精品公寓，包括套房、一居室、二居室、三居室，价格从63万5000英镑起。

公寓的室内设计由伦敦知名室内设计公司Benningen Lloyd操刀，透过现代化英伦设计风格，打造了奢华且充满个性的公寓。

如果想多了解The Modern公寓，还有伦敦最新房产市场分析和英国购房流程等细节，就不能错过来临的8月18日 （星期三）19：00（新加坡时间）的直播。直播里开发商的代表Luca Garratt会详细地向您介绍项目，第一太平戴维斯英国（Savills UK）分析师Gaby Foord将分享伦敦房屋市场趋势和九榆树区的发展潜能， 最后还有中伦律师事务所的律师Cherry Huang向大家解读购买英国房产的法律知识。

从8月27日至9月12日期间（每天 11：00 - 19：00），在新加坡萬豪酒店(Singapore Marriott Tang Plaza Hotel)，也将举行The Modern 的私人销售活动。这个一对一的私人活动仅限预约。

询问详情或预约参加一对一活动

第一太平戴维斯 Savills (Singapore)

电话: +65 9657 0072

微信：SavillsSG

电邮: irs@savills.com.sg

网站：https://www.savills.com.sg/landing-pages/embassy-gardens-cn.aspx

免责声明：这属于海外投资项目。所有海外投资都有额外的金融、政策和司法风险，投资者应在投资前进行必要的审查和研究。

【本文由第一太平戴维斯呈献】