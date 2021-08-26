报告：冠病疫苗接种缓慢 全球经济料损失3.1万亿元

（巴黎综合电）经济学人智库周三（8月25日）公布的报告显示，冠病疫苗接种进展缓慢，将使全球经济损失2.3万亿美元（3.1万亿新元），而疫苗接种速度远低于富有国家的新兴国家和发展中经济体将首当其冲。

经济学人智库估计，无法在明年中为60%人口接种疫苗的国家，将在2022年至2025年蒙受这笔数额庞大的经济损失。

该报告指出：“三分之二的损失将来自新兴国家，进一步加大这些经济体与发达国家的鸿沟。”

报告警告，疫苗接种进展缓慢可能在发展中经济体引发仇恨情绪，社会动荡的风险也会随着提高。

亚太地区料冲击最大

其中，亚太地区受到的冲击最大，估计将占总经济损失的近四分之三。如果以占国内生产总值（GDP）的比率计算，撒哈拉以南非洲地区蒙受最大的经济损失。

经济学人智库在分析了约200个国家的疫苗接种数据以及GDP增长预测后得出以上结论。根据报告，截至8月下旬，高收入国家的约60%人口已经至少接种一剂疫苗，较贫穷国家则只有1%。

报告作者德马雷指出，国际社会通过冠病疫苗全球获取机制（COVAX）为贫穷国家提供疫苗的努力远不如预期；按目前的疫苗捐赠额，要拉近贫富国家间疫苗接种进展的巨大差距近乎不可能。德马雷说：“到头来，发达经济体将把焦点转向施打疫苗加强剂，进而导致原材料短缺和生产出现瓶颈。”

据法新社统计，全球至今接种的疫苗已超过50亿剂，但富裕和贫困国家的接种率依然出现巨大差距。尽管一些先进国家已开始为国人打疫苗加强剂，但许多贫穷国家，特别是在非洲地区，疫苗接种工作甚至还未开始。

世界卫生组织谭德塞周二再次抨击全球疫苗分配呈“令人震惊的差距”，并透露非洲至今只有四个国家达到为10%人口接种疫苗的目标。谭德塞指出，这凸显了全球缺乏团结与分享的精神。

以全球已接种的疫苗剂量计算，中国占近40%（19.6亿剂），其后是印度（5.89亿剂）和美国（3.63亿剂）。

在人口超过100万的国家当中，阿联酋平均每百人接种179剂，即近75%人口已完成疫苗接种，比率居全球之首。乌拉圭、以色列、卡塔尔、巴林、丹麦、智利、加拿大、中国和英国的人口接种率介于65%至70%。新加坡平均每百人接种147剂，超过76%人口已完成接种。

阿联酋、巴林、以色列、乌拉圭和智利甚至已开始施打第三针，法国也计划在9月开始提供疫苗加强剂。