金价本周料处于下行走势

（纽约／班加罗尔综合电）美国最新就业市场数据“先坏后好”，深化投资者对联储局今年内开始缩减购债的预期，国际黄金价格上周五盘中大涨后趋软。分析师表示，金价后劲不继，接下来将继续处于下行走势。

纽约12月份黄金期货价格上周五（10月8日）盘中一度飙涨近1％，过后迅速回吐涨势，闭市报每安士1757.40美元，最终全周持平；伦敦黄金现货价格周五报1757.13美元，同样全周横摆。

分析师指出，这是投资者对美国最新新增就业数据的解读“先坏后好”所致。

上周五公布，9月份新增工作只有19万4000份，连续两个月低于市场预期。不过随后，8月份原本同样低迷的数据显著上调，让投资者“先忧后喜”。

金属信息服务商金拓（Kitco）分析师威克夫（Jim Wyckoff）向路透社指出，起始就业数据看起来低迷，推助金价冲高，但数据细看之下其实没那么糟，金价复又下挫。

他说：“后续解读推动了投资者预期联储局将继续处于更早而非更迟启动缩表的路径，致使金价退低。虽然下个月就业数据若再疲弱，可能又会再次改变这个预期。”

麦格理贵金属研究主管卡尔维（Marcus Garvey）向彭博社指出，尽管9月份数据疲弱，但仍足以让联储局继续缩表计划，因为数据低于预期主要是政府的雇佣情况下滑，而非私人界。

渣打银行贵金属分析师库柏（Suki Cooper）也指出，黄金市场目前都预期缩表将在今年内发生。

纽约一名黄金交易员向路透社指出，支持黄金的论述要重新转正，必须看到价格呈现一股直冲到1950至1960美元的涨势，但当前市场看不到这个明显的催化因素。从技术走势看，DailyFX策略师罗宾森（Paul Robinson）指出，黄金近期尝试集结一股涨势却失利，显示上周的短暂上扬只是长期下跌走势中的一次盘整。若再往下探，2020年3月全球进入冠病大流行前夕的1676美元水平很快将进入投资者眼帘。

他建议有意买进者再耐心等候一个更好的进场时机，至于有意卖空者则以上周的1781美元高点作为止损点。