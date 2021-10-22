比特币价格创新高后回落 仍高于今年4月旧纪录

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月22日 5:00 AM

比特币在周三盘中持续保持在6万6000美元之上达六小时，最高时一度达6万6976.156美元。（路透社）
比特币在周三盘中持续保持在6万6000美元之上达六小时，最高时一度达6万6976.156美元。（路透社）

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比特币于美国时间周三（20日）开盘后不久创新高，以飞快速度突破6万6000美元创历史高点，昨日回落，但至午盘较迟时仍保持在6万5000美元之上，高于今年4月的旧纪录。

彭博社昨日报道指出，之前美国首只比特币期货挂牌基金（ETF）的上市，显著激发了市场的乐观情绪，期待主流投资大众将进一步接纳加密货币作为一个主流资产类别。这促使美国市场周三开盘仅一分钟，比特币就暴涨逾1000美元（之后续程直逼6万7000美元）。在加密货币短短10多年的交易历史上，这种大幅的波动向来并不鲜见。

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