比特币价格创新高后回落 仍高于今年4月旧纪录

比特币于美国时间周三（20日）开盘后不久创新高，以飞快速度突破6万6000美元创历史高点，昨日回落，但至午盘较迟时仍保持在6万5000美元之上，高于今年4月的旧纪录。

彭博社昨日报道指出，之前美国首只比特币期货挂牌基金（ETF）的上市，显著激发了市场的乐观情绪，期待主流投资大众将进一步接纳加密货币作为一个主流资产类别。这促使美国市场周三开盘仅一分钟，比特币就暴涨逾1000美元（之后续程直逼6万7000美元）。在加密货币短短10多年的交易历史上，这种大幅的波动向来并不鲜见。