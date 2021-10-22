比特币价格创新高后回落 仍高于今年4月旧纪录 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 比特币在周三盘中持续保持在6万6000美元之上达六小时，最高时一度达6万6976.156美元。（路透社） 字体大小: 小 中 大 比特币于美国时间周三（20日）开盘后不久创新高，以飞快速度突破6万6000美元创历史高点，昨日回落，但至午盘较迟时仍保持在6万5000美元之上，高于今年4月的旧纪录。彭博社昨日报道指出，之前美国首只比特币期货挂牌基金（ETF）的上市，显著激发了市场的乐观情绪，期待主流投资大众将进一步接纳加密货币作为一个主流资产类别。这促使美国市场周三开盘仅一分钟，比特币就暴涨逾1000美元（之后续程直逼6万7000美元）。在加密货币短短10多年的交易历史上，这种大幅的波动向来并不鲜见。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 比特币 创新高 挂牌基金 加密货币 冠病疫情 暴涨