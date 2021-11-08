联储局不急着加息推高金价 走势不明显本周料窄幅波动

（伦敦／班加罗尔综合电）美国联邦储备局维持鸽派立场，带动黄金价格上涨到两个月的高点，金价接下来或将出现窄幅波动。

金价于上周五（11月5日）上涨逾1％，来到近两个月的高点。黄金现货价格涨1.47％至每安士1818.36美元；黄金期货涨1.3％至每安士1816.80美元。

富拓外汇（FXTM）的研究分析师奥图努加（Lukman Otunuga）认为，黄金似乎从联储局不急于加息的立场获得提振。联储局维持早前的说法，认为通货膨胀上扬是暂时的情况，并不急着加息。

奥图努加指出，美国政府债券收益率下滑也提供了助力，10年期国债收益率下滑至一个月来的最低水平。

带动金价大涨的另一股动能来自印度市场的需求。作为购买实体黄金的世界第二大消费市场，印度消费者趁着金价小幅下跌，在庆祝佳节期间购买黄金，刺激需求跃升。

经过一轮大涨，DailyFX.com资深策略师韦基奥（Christopher Vecchio）认为，金价还未出现明显的方向和走势。“在可预见的未来，金价似乎将维持窄幅波动，除非突破1835美元的水平。”

ABC Bullion全球总经理弗莱普（Nicholas Frappell）也认为，大部分投资者依旧倾向选择股票市场。“在金价突破1835美元之前，黄金对投资者而言可能仍没有足够吸引力。”

盖恩斯维尔钱币公司（Gainesville Coins）贵金属专家米尔蒙（Everett Millman）则指出，如果黄金突破1800美元，接下来可能会出现50美元的波动。

米尔蒙说：“需要关注的关键外部市场将是美元和债券市场。如果这两个市场保持稳定，黄金将继续停留在现有的交易范围。如果我们看到市场对美元和国债的需求大增，我认为，这显示市场为了避险将买入黄金。”