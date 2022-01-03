市场缺乏明确指引 金价料维持横向交易

（伦敦／纽约综合电）黄金价格以五年来最差的表现挥别2021年。进入2022年第一周，由于市场缺乏明确指引，金价估计将维持横向交易。

在过去五个交易日，黄金现货价格上扬了1.05％，在2021年的最后一天以每安士1829.20美元作收。黄金期货则上扬0.93％，每安士收报1828.60美元。

然而，金价的全年表现却是2015年以来最差的。黄金现货和期货价格都在2021年下滑了逾3.5％。

迎接新一年的第一周，部分市场人士仍不看好金价的走势。

DailyFX策略师罗宾森（Paul Robinson）指出，在过去的18个月里，并不容易掌握黄金的走势。“虽然有可交易的短期波动，但由于不稳定，你无法从这些波动中推断出未来的走向。”

从技术分析来看，罗宾森说，一个较明显的上升楔形可能将在每周交易的过程中形成。它完整发展成上升楔形仍需一些时间，但如果一旦形成，金价在年初就有可能大幅下滑至1675美元的主力支撑水平。

如果金价能站稳1817美元，接着攀升到1916美元，罗宾森认为，黄金价格则有望反弹到2075美元的高点，甚至更高。

不论是下行或上行，实际走向仍需要一些时间确立，因此金价近期估计将在狭隘的价格区间内，维持横向交易。

若看2022全年，影响黄金价格的不利因素主要是美国联邦储备局加息。尽管如此，仍有市场人士认为，投资者无须过于担忧。

道富环球投资管理（State Street Global Advisors）首席策略师史丹利（George Milling-Stanley）指出，联储局于2015至2019年收紧货币政策，一共加息九次，金价上升了将近35％。

他说，这并不是一个孤立的事件。2004年至2005年期间，联储局加息17次，金价反弹了70％。

史丹利认为，投资者应该更关注实际利率。由于通货膨胀率预计在2022年维持上扬，实际利率将保持在负值。