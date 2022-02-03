瑞银全年净利上扬14％ 创15年新高

全球最大财富管理机构之一的瑞士银行集团（UBS），2021财年第四季净利下滑18％至13亿5000美元（18亿2000万新元），不过集团全年净利上扬14％至75亿美元，创下2006年以来的15年新高。

集团表示，去年取得优异业绩表现，主要归功于市场繁荣和超级富豪客户的交易激增。

根据集团周二公布的第四季和全年财报显示，第四季净利下滑，主要是它为法国税务案提取了一笔6亿5000万欧元的拨备。尽管如此，它的第四季净利仍优于市场预期的9亿1600万美元。

瑞银首席执行官哈默斯（Ralph Hamers）说，第四季表现为瑞银过去一年持续增长带来强有力的结尾。集团将继续保持这个增长势头，实现战略计划和雄心勃勃的新目标，包括利用新技术来帮助增加收入，触及并服务更多客户，同时继续精简机构以降低运营成本。

他说：“瑞银的状况比以往任何时候都要好，我们正顺应局势改变业务覆盖模型，以带来更多数码化、更能迅速扩展的建议及定制解决方案。”

在各市场表现方面，亚太区为瑞银主要市场之一，2021财年营收上扬9％至65亿美元，税前盈利上扬21％至26亿美元。

哈默斯说：“几十年来，我们一直致力于亚太区发展，并在那里拥有强大影响力。迄今为止，我们是亚太区最大的财富管理公司。”

瑞银在纽约交易所的股价周二闭市报20.4美元，起1.73美元或9.27％。