俄乌危机及联储局利率决策 继续牵动金价走势

（纽约／新加坡综合讯）上周试图逼近历史高位的金价，本周走向很大程度上取决于美国央行的利率决策和乌克兰危机进展。

由于俄罗斯总统普京表示与乌克兰的谈判取得进展，金价上周五（3月11日）应声回落，虽然普京当时并未提供任何细节。现货金价上周五跌0.43％至每安士1988.46美元，全周仍涨0.90％；期货金价则跌0.77％至每安士1985.00美元，全周同样涨0.94％。

现货金价上周一度达到2070美元以上，在2020年8月7日它达到2075.47美元历史高位。

普京上周五在与白罗斯总统卢卡申科会面时仅说：“我们的谈判代表告诉我，确实有一些积极的转变。”

路透社报道引述盛宝银行（Saxo Bank）分析师汉森（Ole Hansen）在一份报告中说，俄乌危机将继续支撑贵金属价格上涨的前景，这可能意味着通胀上升、增长放缓和央行加息减少。

根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，在美国2月通胀急升的情况下，美国联邦储备局在3月16日把指标隔夜利率上调至少25个基点的可能性预计为94％。

金属信息服务商金拓（Kitco）报道引述期货经纪公司OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）说：“短期内金价将继续在2000美元左右徘徊。如果金价收于每安士1980美元，我就看涨。如果金价上涨到2010美元，我就持中立态度。”

莫亚说：“未来一周，黄金可能在1960美元和2050美元之间交易。这看来是一个相当宽的范围，这是因乌克兰局势的敏感性，而且联储局政策会议可能会就美国央行将如何处理通胀前景，提供一些大的转变。”

RJO期货资深市场策略师乔利（Frank Cholly）则认为，升至每安士2000美元以上后的盘整对金价来说是好事，乌克兰战事不会像许多人担心的那样拖延许多个月，本周的加息也不会伤害到金市，金价不会回到1800美元水平。