美国加息缩表添隐忧 投资亚太市场可攻可守

投资理财

分散投资日趋重要，受益于中国的稳增长政策，加上估值吸引人，亚太市场可成为投资组合内攻守兼备之选。

正如市场预期，联储局暗示今年内将再加息六次，更可能会在短期内缩表。如此快速地撤出宽松政策，可能为全球资产市场在地缘政治风险之上再添隐忧。因此，分散投资日趋重要，受益于中国的稳增长政策，加上估值吸引人，亚太市场可成为投资组合内攻守兼备之选。

联储局此前宣布加息25个基点，点阵图显示今年内将加息七次，联储局主席鲍威尔随后明确表示将致力恢复价格稳定，最快于5月缩表，而缩表速度将较上一轮周期更快。

联储局今年加息的次数，相信最终会少于预期。短期而言，在俄乌局势的不确定背景下，联储局仍会选择先集中对抗通胀，鉴于其偏鹰的态度，预计紧缩环境将会持续，经济增长或会减慢。联储局加快收紧流动性，同样对资产市场构成一定压力，我们因此对全球股市及债市前景持审慎的看法。

尽管一些成熟市场环境偏向紧缩，但亚太区和中国经济将受惠于相对宽松的货币政策。

然而，中国股市仍面对一定隐忧，如房地产市场违约风险、中概股退市危机、防疫封城风险，以及中美关系紧张等，市场情绪难免还会受到此类消息影响，股市持续波动。

鉴于中国政府强调稳增长的言论，以及将今年经济增长定于5.5％的目标，我们正密切留意中国货币及财政政策环境是否会趋向更为宽松。目前为止，中国已对房地产行业推出支持产业持续发展的措施，今年有望推出更加积极的财政政策，如减税降费、增加基建投资等。

中国封城或加剧 全球供应链和物价压力

我们同样密切关注中国封城措施对中国以至全球经济的影响。中国为全球大量消费品的生产地，封城或会加剧全球供应链问题，增加全球物价上涨的压力。

中国采取的更为宽松的货币政策，有望降低生产价格上升对整体经济的影响，中长期而言，也将有助于推动企业盈利增长。

在中国市场以外，东南亚经济也有望出现复苏。与上一轮美国加息周期相比，该地区的宏观经济状况较为良好。它的外部平衡，包括银行体系和外汇储备也比上一周期稳健。

东南亚地区的冠病病例数量出现下降趋势，让部分旅游限制得以放松。此外，东南亚地区许多经济体拥有丰富的天然资源，预计将有望受益于大宗商品价格的上扬。

对于俄乌局势风险，亚洲股市也难独善其身，仍会受到全球市场的影响。如果短中期内俄乌局势有正面的发展的话，或将有助于带动亚洲股市的情绪。

综合上述因素，全球市场虽面对不少不明朗因素，但在中国稳增长的目标下，更积极的财政政策，以及更宽松的货币政策，均有望降低负面因素的影响，支持经济向好，有利整体亚太区股市表现。中国以外，东南亚地区经济也将开始好转。更重要的是，较全球大部分市场而言，目前亚太区的市场估值仍具有吸引力，投资者可多留意并发掘优质企业的投资机会。

（作者是富达国际东南亚区投资策略师）