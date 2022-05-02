股神巴菲特首季净买入410亿美元股票 创2008年以来单季最多

（纽约／奥马哈综合电）多年来一直“抱怨”股票估值过高的投资大师巴菲特（Warren Buffett）最近终于大手笔买进股票。他执掌的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）在今年首季净投入410亿美元（约565亿新元）到股票市场。

以历史数据看，这是伯克希尔2008年以来净买入最多股票的一季。获公司增持的美国上市企业包括石油公司雪佛龙（Chevron Corp）、西方石油（Occidental Petroleum）和游戏公司动视暴雪（Activision Blizzard）等。它也和保险公司阿勒格尼（Alleghany Corp）达成协议，以116亿美元现金收购后者，预计第四季完成交易。

伯克希尔哈撒韦于美国时间周六（4月30日），在巴菲特的故乡——内布拉斯加州（Nebraska）奥马哈市举办年度大会。这是该大会自2019年以来首次以实体形式举办。

近年来，伯克希尔经常被股东诟病的一点就是持有过多现金。由于私募股权基金的高度竞争，以及市场的高估值，巴菲特和伙伴们难以找到赚取高回报率的投资机会。巴菲特自己就在2月份每年一度的“致股东”信件中申诉缺乏投资机会。

不过，这也促使股东在周六大会上询问巴菲特，为何过后在3月决定购入西方石油14.6％股权及同意收购阿勒格尼。

对此，巴菲特回复说“很简单”，他看了一份分析报告后就决定投资西方石油。至于阿勒格尼，他收到公司总裁布兰登（Joseph Brandon）的电邮后，就决定收购。布兰登曾担任伯克希尔的普通再保险业务主管。

巴菲特说：“我们很难找到新的投资点子，因此难以对任何提案置之不理。

“市场在做疯狂的事，某些时候伯克希尔也有机会做一些事。不是因为我们很精明。我想，我们是理智的。”

首季净利同比猛挫53％

完成了几个股权收购，伯克希尔如今持有的现金减少400亿美元至1060亿美元。

今年首季，由于投资的企业盈利下滑，伯克希尔哈撒韦的净利同比猛挫53％，报55亿美元。营运净利则大致保持在70.04亿美元。

不过公司持有的投资组合价值，由于市场疲弱而蒙受15.8亿美元的账面亏损。

在周六的年度大会上，除了91岁的巴菲特和98岁的老搭档芒格（Charlie Munger），主要副手阿贝尔（Greg Abel）和简恩（Ajit Jain）也都出席。

在去年大会，阿贝尔被正式确认为巴菲特的继承者，一旦后者决定引退，就由他接掌。不过今年的大会，股东以将近六对一的比例投票通过让巴菲特继续担任公司主席兼首席执行长，也否决了委任一名独立主席代替巴菲特的议案。