全球加密货币市场正在经历一场超级风暴。

TerraUSD（UST）稳定币在短短四天内突然崩盘，市值损失超过70%。作为UST平衡工具的Luna代币则惨跌超过99%，价位如今几乎归零。

其他加密货币也难逃波折，比特币本周几度跌破3万美元心理关口，周四（5月12日）更是一度暴跌至2万6639美元，是2020年12月以来的最低价位。

加密货币平台CoinMarketCap数据显示，加密货币周一至今的大暴跌已导致超过3000亿美元蒸发。

是什么原因导致稳定币突然不稳定？加密货币为何兵败如山倒？投资者应如何保护自己？

原因1：不稳定的 稳定币 UST引爆恐慌情绪

加密货币的这轮大暴跌可说是由算法稳定币UST出现的不稳定引发的。

稳定币是一种为了规避加密货币市场剧烈波动而开发的加密货币，一般分为三种运行模式——单一法币托管、资产抵押或算法机制，保持价格稳定。

市值最大的稳定币Tether（USDT）和USDC以前两种模式（美元或资产抵押）作为储备金来支撑价格。这次出事的UST则通过第三种算法机制模式，与姐妹代币Luna形成套利关系来维持价值，以此保持稳定币锚定美元的价值。

简单来说，算法模式依靠的不是传统市场的金融担保，而是背后的一串串电脑代码。如果UST价格跌破1美元，交易员将通过编程代码“烧毁”（burn）流通中的UST，使它的价格回升，而这些交易员将获得等值的Luna，由于Luna的供给增加，它的价格就会下跌。反之，如果UST的价格高于1美元，这个机制会使UST价格回归至1美元。在这个过程中，交易员有利可图，假设UST跌至0.99美元，交易员在获得价值为1美元的Luna时，将赚取1美分的收益。

为了吸引投资者参与，开发UST的Terra算法稳定币平台还设立DeFi项目Anchor Protocol，主打存款和借贷，并承诺为UST提供约20%的超高活期收益率。要维持如此高昂的活期收益率，Anchor每年至少需要承担13.7亿美金左右的开支。虽然长远来看不可持续，但以当时Terra超过400亿美元的市值规模，这笔开支短期内并非无法承受。

事实也证明，这样的运行机制在牛市的时候表现亮眼。UST的流通供应量从一年内的20亿美元猛增至185亿美元高位。

但熊市一来，这个机制的弊端就暴露出来了。

今年1月以来，全球股市和加密货币价格总体呈下跌趋势。熊市买入其它加密货币并不赚钱，存UST却能获得近20%的高额利率，因此Anchor上存款规模的增长远远超过了借款规模的增长。由于协议收支差额巨大，资金利息实际上一直得由Anchor储备金来支付。

今年4月26日，有网红在推特发出警示，说Anchor协议的储备金大约还有50天就会耗尽。这不是Anchor第一次遭遇储备金耗尽的情况，今年2月，为了维护UST稳定，Terra区块链创建的LFG基金会（Luna Foundation Guard）被迫向Anchor注资4.5亿UST，避免协议破产。

台湾区块链媒体《链新闻》整理的数据显示，LFG为了稳定UST，今年1月到5月花了总计约31亿美元的成本，买入每枚均价约4万1812美元的比特币建立以比特币计价的UST储备，账面呈亏损状态。

用户对于UST的需求基于单一的高额利息，如果Anchor的收益储备变零或收益率开始降低，人们就会开始出售UST，铸造Luna，以赚取差价。

上个周末，开始有用户从Anchor大量撤出UST。从5月6日到9日，Anchor Protocol的UST存款由原先的140亿美元跌至87亿，流失超过三分之一，相等于加密货币版的银行挤兑。

大量抛售UST意味对Terra生态系统丧失信心。这进一步刺激更多投资者抛售UST和Luna代币形成连锁反应，导致两者价格急剧下跌，引爆整个市场恐慌情绪。

UST从周一（9日）收盘的0.90美元跌至昨日（13日）最低的0.13美元，LFG虽然试图援助UST，在本周向OTC交易公司借出了7.5亿美元的比特币用于稳定UST，但效果也不理想，毕竟比特币价格也在下跌。

原因2：加密货币难撇开现实宏观因素存在

与此同时，加密货币市场与现实世界的联系，也是加密货币兵败如山倒的原因。通胀压力和俄罗斯入侵乌克兰等宏观不稳因素使投资者避险情绪高涨，倾向减少高风险资产方面的投入。

加密金融服务公司贝宝金融（Babel Finance）联合创始人兼首席执行官王立和投资咨询公司Rednova董事游忆在接受《联合早报》访问时指出，美国联邦储备局加息减少市场流动性和加密货币市场与美股相关性达到历来最高水平等因素也对加密货币市场形成冲击。

游忆说：“股市也在跌，投资者心理上就觉得恐慌不安了。2018年加密货币市场主要是一些散户在炒，如今很多大机构也投资加密货币，他们可能有市场指标和规程要遵循。比如美股跌了，要去卖加密货币，用现金来补一些东西。最近公布的美国失业指数和通胀指数也比预期更糟，导致机构对前景不看好。我觉得加密货币大跌是这些原因加在一起导致的。”

原因3：虚拟货币不时大幅波动，缺乏监管或抗险机制

此外，由于缺乏监管或抗险机制，加密货币本身就是波动性很大的高风险资产，所以不时的大幅涨跌本身就是它的内在特性。

在这一轮暴跌之前，比特币在2021年5月和11月就曾经历过两轮暴跌。去年12月，当奥密克戎变种毒株在全球迅速传播，市场规避疫情风险情绪升温，很多投资者都急于抛售加密货币，导致比特币从11月8日的6万7566美元价格，跌至今年1月22日的3万5030美元价格，跌幅近一半。

这种波动性也是加密货币吸引投机者的部分原因，因为他们可以在短时间内赚取收益。

为了保护自己，分析师劝请公众在投资加密货币的时候要有明确的策略，不要把太多的仓位放在加密货币。游忆说：“如果你是长期投资，看好加密货币未来，不要去管他短期一两年的波动。你是长期持有者，无所谓，不用被这个影响到心情。如果你不是用闲钱投资，而是把工资都放进来，特别紧张赚赔，会影响心情，建议不要放那么多仓位在上面。”

最近的TerraUSD稳定币崩盘事例已引起各国监管机构的严密关注。美国财政部长耶伦周四在国会听证会上针对此事发表看法时说：“我们真的需要一个监管框架，过去几天为我们在现实生活中展示了相关风险。”

新加坡金融管理局长孟文能上月27日在英国《金融时报》举办的一场对话会上也指出，金管局正探讨稳定币的适当监管方法，并考虑稳定币背后支持的资产对它的价格稳定性所产生的影响等问题。

加密货币何去何从？

迄今为止，加密货币市场一直都展示旺盛的生命力，虽然经历了几次濒死体验，但事后都能强势回弹。

尽管如此，最近的波动不太可能说服持保留态度的机构投资者进入加密货币市场。投资顾问公司瑞银（UBS）的分析师这周表示：“机构投资加密货币的主张似乎日益减弱，这个空间无法提供安全港。”

分析师指出，最新波动表明，加密货币可能注定成为高风险承受力投资者快速致富的赌注，而不是打造一条新的去中心化金融体系的道路。

国际清算银行货币与经济部门主管玄申(Hyun Shin)上个月说：“我们认为加密货币将来很难维系未来的货币体系，我认为它更具有投机资产的属性。”