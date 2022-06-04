全球加密货币挂牌基金与产品 4月份7.61亿元资金撤离

近期全球股市和加密货币出现震荡，4月份有5亿5600万美元（7亿6100万新元）的资金撤离全球加密货币挂牌基金（ETF）和挂牌产品（ETP）。

专门研究交易所挂牌基金及挂牌产品的ETFGI发表报告指出，这使得全球这类产品今年以来净买入总额为3亿零300万美元，远低于去年同期的26亿9000万美元，但仍然是第二高的水平。

据了解，新加坡交易所目前尚无直接与加密货币有关的挂牌基金。

根据报告，4月份投资于加密货币挂牌基金和挂牌产品的总资产环比减少18.8％至132亿1000万美元。

按新资产净值计算排在前20位的挂牌基金及挂牌产品，吸引了大量资金的流入，在4月份取得1亿4900万美元资金。

其中，数码资产经理CoinShares FTX实体FTX代币有3790万美元流入，21Shares Polygon挂牌产品和Hashdex纳斯达克加密指数挂牌基金分别有2050万美元和1130万美元。

截至4月底，全球共有140只加密货币挂牌基金和挂牌产品，在13个国家的17个交易所上市。在4月份，共有17只新的数码资产挂牌基金和挂牌产品推出。

CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》访问时说，近几个月来，全球加密货币挂牌基金及挂牌产品资金净流出显著增加，这是因为比特币和以太币等主要加密货币与美国股市尤其是纳斯达克指数有直接关联。

自3月底以来，纳斯达克指数下挫约25％至5月20日的低点；比特币兑美元和以太币兑美元分别下降了47％和50％。

他指出，在过去一两个月中，相对于亚洲和欧洲的交易，美国股市开市时，比特币兑美元与以太币兑美元的下行压力往往更为显著，这似乎表明一些市场参与者可能利用早前从加密货币取得的收益来抵消股票的损失。

他预料，若全球股市在下半年持续出现负面情绪，被视为“增长资产类别”的加密货币可能也会受到负面影响。

不过，若俄乌冲突持续使得地缘政治风险升温，加上更多国家采取“食品供应保护主义”的做法，以致造成去国际化的情况，导致人们对全球金融系统的不信任加剧，那么更多国家可能采纳区块链金融系统，进而缓冲股市带动的避险情绪对加密货币市场的冲击。