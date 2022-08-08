标普： 全球经济衰退风险高达四五成

各国央行加息步伐加快应对高通胀，金融环境迅速收紧为全球经济增长带来下行风险。标准普尔全球市场财智指出，尽管目前全球经济有望避免衰退，但主要经济体的衰退风险仍高达40％至50%。

标普全球市场财智经济预测今年全球实际国内经济产值（GDP）增长将放缓至2.7％，2023年则放缓至2.6％，与之前的预测相比分别下降了0.2和0.3个百分点。

不过该行研究执行主任莎拉·约翰逊（Sara Johnson）表示，下调并非完全意味着全球经济衰退的开始。她说，2022年的下调是由于美国经济上半年表现较弱，而2023年的下调则反映了更严峻的金融环境所带来的广泛影响，接下来更可能看到的是一段全球增长低于平均水平的时期。

目前，美国10年期国债收益率已从六月中旬的高点回落至2.84％左右，但由于风险利差扩大，企业和家庭融资成本提高，不少投资者也纷纷转向安全资产，可能意味着美元继续走强，而依赖资本流入为贸易和财政赤字进行融资的新兴市场面临的风险将扩大。

欧洲方面，即便旅游业和消费服务业在夏季会为经济带来稍许提振，但俄乌冲突导致能源成本飙升，使得欧洲经济衰退阴霾不散。标普预计欧元区实际GDP增长将从2021年的5.4％放缓至今年的2.5％，明年进一步放缓至1.2％。至于亚太地区将“异军突起”主导全球经济增长，预计今年亚太地区对全球实际GDP增长的贡献率可能达到53％，到明年达到62％。

伴随着对利率上升、美元升值以及对经济衰退的担忧，工农业大宗商品价格正在普遍回落，这种回调影响也在继续向下游渗透。今年第四季，制成品价格下降预计将更加明显。全球消费价格通胀将从今年的7.3％下降到2023年的4.2％和2024年的2.7％。

标普全球市场财智还指出，过去几年，超低的抵押贷款利率和居家办公吹高了房地产泡沫，但如今，利率上升正挫伤美国购房者的购买力，楼市环境也变得尤为脆弱。