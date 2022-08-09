可持续未来的共同愿景

金鹰集团认为，公司的发展与其活动对其经营所在的环境和社区产生的积极影响相辅相成。

距新加坡约200公里外的印度尼西亚苏门答腊岛上有一片天堂，是东南亚最大的泥炭地森林所在地。

这片林地曾经被伐木和农业活动蹂躏，如今已变成了超过15万公顷的原始荒野，总面积超过两个新加坡的大小。波光粼粼的水道穿过葱葱郁郁的灌木丛，为苏门答腊虎和马来熊等濒临绝种的动物提供了避风港。

这片辽阔的土地属于廖内生态系统恢复（Riau Ecosystem Restoration，简称RER）计划，由金鹰集团 （Royal Golden Eagle，简称RGE）发起。自2013年启动以来，这项计划已恢复和保护了大片具有生态价值的印度尼西亚森林。

如今，RER计划不仅是野生动物的宝贵家园，也在气候维护方面扮演了至关重要的角色——树木提供碳汇，吸收大气中的二氧化碳，隔离森林生态系统中的碳储量。这个区域更是金鹰集团可持续发展计划的象征。

作为生产日常必需品，如纸张、绿色包装、食用油、能源和服饰等的可持续原材料的主要生产商，金鹰集团致力于确保其所有业务都实现绿色足迹。

金鹰集团副主席马士强说：“可持续发展意味着，我们在使用土地的同时，也必须保护它。”

“对气候、自然、社区和商业增长的积极影响必须齐头并进。”——金鹰集团副主席马士强

金鹰集团副主席马士强说：“对气候、自然、社区和商业增长的积极影响必须齐头并进。”（图/金鹰集团提供）

丛林变身为时尚

金鹰集团的可持续发展方法以5C为基础——为社区、国家、气候、客户和公司作出贡献。此外，集团还将ESG（环境、社会和治理）的考量纳入所有的运营中，与2030新加坡绿色发展蓝图的方向一致，这个计划是新加坡为确保下一代国人也能享有宜居家园的关键举措。

这意味着金鹰集团一直在寻求更多合作伙伴参与其绿色之旅。

例如，金鹰集团与新加坡国立大学的自然气候解决方案中心（Centre for Nature-based Climate Solutions）就针对RER计划，合作开发有助于应对气候变化的碳项目。作为三年合作计划的一部分，金鹰集团为国大提供了员工薪酬、奖学金和其他运营费用的资助。

与此同时，金鹰集团还与新加坡的一些组织合作，推动其他行业的绿色发展。

例如纺织业，其碳排放量占全球碳排放总量的7%，纺织品回收的困难也加剧了日益严重的废物问题。据估计，全球每年处理的纺织废料高达9000万吨。预计到2030年，这一数字将达到1亿3400万吨。

虽然新加坡不生产纺织品，但进口服装增加了其碳足迹。作为世界上最大的粘胶人造丝（一种常用于服装的天然材料）生产商，金鹰集团表示，公司有信心作出改变，并寻求利用新加坡的研发能力来解决纺织品回收问题。

纺织品回收计划

2021年11月，金鹰集团与南洋理工大学合作建立了一个可持续纺织研究中心，该中心将在未来五年内研发关于纺织品回收的创新技术。

该项目负责人兼金鹰集团执行董事林清耀说：“我们希望这将为实现新加坡成为可持续低浪费经济体的目标跨出重要的一步，并将新加坡定位为本区域可持续解决方案的领先中心。”

除了研究之外，金鹰集团还与新加坡纺织服饰商会（TaFF）签署了为期三年的合作伙伴关系，旨在通过计划、研究项目和教育推动时尚界的可持续行业实践。

金鹰集团总裁郑伟霖说：“激发消费者对可持续时尚的兴趣是一个很好的起点，这样的行业伙伴关系可以鼓励更多的企业投身可持续时尚。”

金鹰集团总裁郑伟霖（左）和副主席马士强（中）出席在新加坡纺织服饰商会可持续时尚峰会并参观快闪店。（图/金鹰集团提供）

携手共创美好未来

上述这些举措，见证了金鹰集团从印度尼西亚棉兰的一家简陋小店屋白手起家，从零部件供应商发展为跨国集团的傲人成就。

金鹰集团董事长兼创始人陈江和（Sukanto Tanoto）年仅17岁时，由于父亲不幸患病，他被迫辍学创业，金鹰的前身Toko Motor就是这样诞生的。

如今，金鹰集团业务遍布全球，雇用约6万名员工，资产超过250亿美元（约合350亿新元）。2022年是金鹰集团成立55周年，见证了一个重要的里程碑。

马士强分享他加盟金鹰集团的感想时说道：“我12年前加入金鹰，亲眼目睹了公司的转型和成长。今年是新加坡第57个国庆日，作为一名新加坡人，我也见证了新加坡这些年来所取得的繁荣与进步。”

尽管未来面临气候变化、战争、经济危机和供应链中断等全球性挑战，但金鹰集团仍然相信未来可期。

马士强说：“在高风险下，我们需要共同努力，确保新加坡仍然为子孙后代提供美丽家园。”

金鹰集团相信，只要每个个体——个人、公司和政府领导人，在精神和目标上团结一致，就可以实现这一目标。

【本文由金鹰集团呈献】