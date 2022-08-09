美参议院通过4300亿美元降低通胀法案

（华盛顿综合电）经过18个月艰难谈判，美国参议院星期天（8月7日）通过一项总值4300亿美元的降低通货膨胀法案，法案下来预计获得众议院批准，送交总统拜登签署落实。这是拜登在11月中期选举前取得的重大胜利，但是否足以让民主党保住对国会的控制权仍有待观察。

支持与反对票相等

靠副总统哈里斯一票过关

这项降低通货膨胀法案（Inflation Reduction Act）获得民主党参议员一致支持与共和党参议员一致反对，最终由民主党籍的副总统哈里斯投下关键一票，使法案以51票支持、50票反对的结果惊险过关。

为推动法案通过，民主党进步派对部分内容作出妥协，展现了罕见的团结。拜登对参议院通过法案表示欢迎，但坦承并非每个人都满意这样的结果。

他说：“法案获得通过需要许多妥协。做重要的事几乎都是这样。众议院应尽快通过法案，我期待签字让它成为法律。”众议院或于星期五（12日）进行表决，由于众议院由民主党掌控，法案获得通过应无悬念。

降低通货膨胀法案旨在减少碳排放，协助消费者转向绿色能源，同时降低药物成本，并加强对企业和富人的税收执法。

根据法案，美国将投入3700亿美元促进清洁能源的使用、鼓励美国人购买电动汽车等，以实现到2030年把温室气体排放量减少40%的目标。

参议院多数党领袖舒默形容，这是美国历来“最大胆的清洁能源配套”。法新社指出，这将有助恢复美国在应对气候挑战方面的全球领导地位。

法案也首次授权美国政府与制药公司谈判某些药物的成本，以降低老年人的医药费用，延长数百万人的医疗保险补贴。

为抵消所需的巨额支出，政府将对大公司征收15%最低税，预计未来10年将为政府带来超过2580亿美元税收，并使美国长期预算赤字削减约3000亿美元。民主党人指出，这有助降低通胀。

共和党人则批评，法案不仅无法降低通胀，还可能扼杀工作机会，导致经济衰退。

降低通货膨胀法案通过被视为拜登与民主党的重大胜利，但不清楚这是否足以缓解美国人对通胀升至40年新高的担忧。

最新民调显示，超过三分之二的美国人对经济形势可能恶化表示担忧，仅37%的人认同拜登处理经济问题的方式。