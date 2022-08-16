马来西亚的农业和棕榈油企业

棕榈油价格因疫情与俄乌冲突，经历了大波动，对马来西亚农业和棕榈油企业造成不小的影响。

1. 对于马来西亚的农业和棕榈油企业来说，哪些因素对它们的营收和盈利造成影响？

在2021年，影响这些公司的营收和盈利的正面因素，包括疫情限制放宽及经济重启，使得中国和印度这类主要消费国的需求激增。

不过，由于主要的棕榈油生产国马来西亚实施了冠病旅游限制措施，以致客工进入棕榈油种植园受限，造成人力短缺，对棕榈油的生产产生不利影响，促使棕榈油的供应紧张。

2. 近年来棕榈油和大宗商品价格走势如何，如何影响马来西亚农业和棕榈油公司股价？

在供应紧缩的背景下，原棕油（CPO）价格在2022年初的大部分时间里都出现飙涨，棕榈油期货价格在今年3月2日涨至每公吨8757令吉（约2716新元）的高点。

导致原棕油价格飙涨的其他因素，包括生产成本上升，尤其是化肥成本因为俄乌冲突而上升。

高涨的原油价格也带动棕榈油作为生物燃料的使用，进而提高了CPO价格。

不过，自4月29日以来，棕榈油和大宗商品市场一直处于下行趋势，CPO期货价格下跌约48％。当中的原因包括印尼扭转出口禁令政策，改为对履行国内市场义务的公司发放出口准证，加上马来西亚的“库存过剩”、原油和大豆油价格暴跌，以及产量进入高峰季节周期。

因此，自4月29日以来，农业和棕榈油相关股的股价也有所下滑。

其中，砂拉越油棕的跌幅最大，下挫40.30％，云顶种植和吉隆坡甲洞分别下跌27.58％和23.76％，森那美种植和IOI集团和分别下滑12.98％和11.99％。

4. 您对CPO价格走势，以及马来西亚农业和棕榈油企业股有什么展望？

从现在起至9月底，CPO价格预期会因下列原因而持续低迷：

一、虽然印尼政府在短期内不可能完全取消对在国内市场履行义务的公司发放出口准证的政策，但出口配额进一步放宽可能增加CPO的供应量，进而限制CPO价格的上涨。

二、在印尼同意恢复向马国派遣客工之后，马国因疫情引起的人力短缺问题有望得到解决。这应有助于应对目前鲜果蔬收割人力不足的问题，并防止任何潜在的供应干扰，这因此降低了CPO价格的不确定性。

三、整体而言，在棕榈油行业，产量一般从5月或6月以后出现季节性增长，9月或10月达到峰值，并在年底逐渐减少。我们预计库存充盈，使得价格会远低于高位。

不过，CPO被广泛用于食品、油化工和生物燃料，随着中国和印度这两个最大买家的季节性需求显现，棕榈油行业的基本面到年底应该会好转，以及看到需求增加。

此外，持续的地缘政治紧张局势导致原油价格持续波动。CPO被用作原油的替代燃料，原油价格的任何大幅上涨都可能会导致CPO价格出现相同反应。

因此，除非发生任何重大事件，否则我们预料CPO价格将维持在目前的低水平。棕榈油期货将在每公吨3900令吉至4400令吉的区间交易，并于第四季末逐步而缓和地回升，届时农业和棕榈油企业股的股价会随着年底较高的CPO价格而上扬。

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（作者是辉立Nova策略师张保罗）

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