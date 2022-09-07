俄暂停对西欧供应天然气 欧元跌至20年来最低水平

俄罗斯停止为欧元区国家供应天然气，加剧市场对能源危机的担忧，导致欧元跌至20年新低。

欧元兑美元汇率今年来跌13％，星期一（9月5日）一度跌至0.988，创下2002年以来最低水平，星期二傍晚6时处于0.993水平。

欧元兑新元自去年5月以来下跌约14％，截至星期二傍晚6时徘徊在1.395水平，略高于上个月创下的历史新低1.3842。

分析师预料，欧元兑美元和新元可能继续走软。

辉立Nova策略师林俊杰接受《联合早报》访问时说：“俄罗斯关闭为大部分西欧地区供应天然气的管道，造成市场面临能源短缺问题，冲击欧洲原本就已经在放缓的经济，并给欧元带来更大压力。”

他指出，欧元区7月份的通货膨胀率为8.9％，比去年同期高出超过三倍。“这次无限期关闭天然气管道，将导致通胀情况急剧恶化，让欧洲经济更快陷入衰退。欧元汇率前景低迷，欧元兑美元可能继续下跌，今年底可能跌至0.94。”

除了能源危机因素，大华银行高级外汇分析师谢齐雄受访时指出，德国和意大利政府债券收益率利差（peripheral spreads）扩大，也给欧元汇率带来走低压力。这些不利因素或导致欧洲中央银行启动货币政策正常化来对抗通胀的情况更复杂。

总体而言，由于欧洲宏观经济仍面对下行风险，做空欧元兑美元的头寸仍还未见顶，在接下来几个季度，欧元兑美元汇率低于1预计成为“新常态”。

谢齐雄预测，欧元兑美元在今年第三季和第四季分别为0.98和0.97，明年第一季和第二季为0.99和1。

林俊杰指出，欧元兑新元的走势也疲软。我国经济非常依赖出口和全球贸易，容易受到美国和欧盟经济疲软的影响。这些贸易伙伴的经济衰退将抑制新加坡出口的需求，进而影响新元币值。

他认为，美国联邦储备局维持鹰派立场，收紧货币政策来对抗通胀，将提振美元兑其他货币的走势。虽然欧元和新元兑美元都会贬值，但受影响的程度不同。在通胀压力加剧的情况下，比起欧洲央行，新加坡金融管理局在收紧货币政策方面处于优势，这将导致欧元兑新元继续走软。

林俊杰预计，若欧元对新元保持在低于1.43水平，之后会再跌至1.353，如跌破，则可能进一步下探1.262。

另一方面，日元兑美元跌至1998年来新低，1美元星期二一度可兑换140.97日元。新元兑日元则升至100.89。

MonFX外汇分析主管哈维（Simon Harvey）指出，这是因为日本央行保持低利率，与联储局货币政策背离。