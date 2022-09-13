虽然油价的短期走势预计保持低迷，但长期前景仍受看好，在多个油气领域营运的马来西亚油气股更占优势。

1. 油价今年来走势如何？

俄乌冲突和G7国家对俄罗斯油气的制裁导致供应中断，带动布伦特油价在今年初飙升，在3月7日见顶，达每桶139.13美元。后来，全球石油供应在7月底达到每日1亿零32桶的高水平，令油价在过去三个月从每桶125.19美元的高位，跌到91.51美元。

2. 如何看待油价短期和长期展望？

油价的短期走势预计保持低迷。当利率上升时，货币流通量减少，从而降低开销。经济活动放缓将导致整体消费需求和支出下滑，这将给原油的需求带来不利影响，导致油价下跌。

美元走强也使购买以美元计价的原油变得更贵。因此，需求前景似乎低迷，尤其是在全球最大原油进口国中国在应对疫情和经济增长疲弱的情况下。

尽管如此，在进入冬季后，油价的长期前景仍受看好。油价预计上涨，试探每桶108美元的阻力位，且有望进一步上涨至115美元。

冬季的到来应该会提振市场对石油的需求，因为家庭可用更便宜的燃料替代品来取暖。此外，俄罗斯限制对欧洲的天然气供应，推动天然气和电力价格飙涨至历史新高，促使一些国家转向使用更便宜的石油。

再来，石油的供应下来应该会越来越吃紧。其中一个原因是美国将于今年11月1日停止释放战略石油储备。欧盟会在今年12月1日对俄罗斯原油实施禁运，这将让原油供应进一步吃紧。

3. 马来西亚油气股的股价和回报率表现如何？

在油气价格飙升的推动下，大部分油气股今年上半年的股价和总回报率上升。其中，纯上游业者大红花石油（Hibiscus）的回报率涨幅最大，上扬25.54％。纯下游业者恒源炼油（Hengyuan Refining）的股价涨最多，涨幅为25.32％。

尽管油气价格创历史新高，戴乐集团（Dialog）的股价和回报率急剧下跌。在截至6月底的2022财年第四季，戴乐集团的营收从5亿9343万令吉（约8亿3100万新元），环比增加到6亿7565万令吉，但第四季净收入却同比减少14.65％。这可能是因为通货膨胀压力造成材料和物流成本上涨，从而影响利润率。

4. 有哪些油气股值得留意？

全面参与整个价值链的公司未来表现应该会出色，因为它们不太容易受到油价剧烈波动的影响。这些公司在上游、中游和下游领域开展业务。从事勘探和生产（exploration and production）业务的上游业者专注于油气勘探。中游业者将油气送到炼油厂进行提炼，经提炼的制成品则由下游业者分销。

在超过一个领域营运有助于降低业务风险。举个例子，一家纯勘探和生产公司的业务风险较高，因为须动用的资本开销大、属于高技术行业，以及面对寻找油田的挑战。在多个领域营运的油气公司的净利与油气生产业务没有太大直接关系，这些公司也受益于多元的商业模式和营收来源。再来，业者的资本支出高，才能在三个领域营运，所以入行门槛很高。

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（作者是辉立Nova策略师张保罗）

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