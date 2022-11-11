“白武士”币安放弃收购 FTX面临倒闭引发加密货币崩盘股市跌

币安“白武士”放弃对FTX的潜在收购，立刻引发加密货币被抛售。比特币一度跌至1万5670美元，以太币差点跌破1100美元，同样在一年里跌幅超过75％。

加密货币巨头币安（Binance）放弃收购竞争对手FTX。“白武士”撤资，FTX恐怕面临倒闭，触发加密货币被抛售，比特币两年来首次跌破1万6000美元，并拖累股市大跌。

全球第二大加密货币交易平台FTX日前爆出财务不稳定，发生用户挤兑情况。FTX面临高达80亿美元（约112亿新元）资金缺口，要至少40亿美元“保命”。

一度有意出手相救的币安星期三（11月9日）在推特发声明说：“基于精确审核结果和有关客户资金处理不当，以及美国监管部门正在调查的最新新闻报道，我们决定放弃对FTX.com的潜在收购。”

淡马锡控股是FTX的投资者之一，它早前表示知道FTX和币安之间的发展，并以股东身份与FTX接触。针对事件最新进展，淡马锡发言人星期四回应《联合早报》询问时说：“目前我们没有进一步的补充。”

“白武士”退出，立刻再引发加密货币被抛售。比特币一度跌至1万5670美元，和一年前逼近6万9000美元相比，天壤之别。

以太币差点跌破1100美元，同样在一年里跌幅超过75％。

正面对中期选举结果及通货膨胀前景不明朗的美国隔夜股市，因加密货币崩盘而再迎来一击，三大指数平均跌了2.2％。

比特币和以太币星期四回稳，分别回升至1万6300美元和1180美元以上。美国股市星期四晚开盘平均涨3.4%。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“自冠病疫情暴发以来，人们对加密资产的兴趣大增，数码资产在许多投资者的投资组合中比重增加，与其他传统资产如股票的波动可能比以前更加一致。”

叶俊荣指出，加密货币被抛售，市场对流动资金的需求也上升。“也许是因为补仓要求、费用增加或投资组合的重新平衡。”

资产负债表加入加密货币 更多公司更易受波及

此外，越来越多公司的资产负债表增加了加密货币，使它们更容易受影响。叶俊荣举例，商业情报公司微策（Microstrategy）借钱投资比特币，试图对冲通胀，股价一夕之间暴跌近20％。

盛宝金融市场策略师查娜娜受访时说，今年5月份Terra崩溃导致加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）倒闭、借款人Voyager和Celsius破产。“同样，如果FTX客户的资产没有得到充分担保，可能会进一步影响整个加密货币市场，以及其他持有加密资产的投资者。”

加密货币一再崩跌会否引发金融市场的系统性风险，也引起关注。

新加坡国立大学客座教授白士泮受访时说，加密资产的总规模大约1万亿美元，全球金融资产规模超过460万亿美元，他认为加密货币崩跌不会对金融市场带来系统性风险。“不过，FTX事件也一再说明这个领域的‘野蛮生长’，亟须受到监管。”