IMF总裁：仍是全球亮点 亚细安经济今年料增长5％

今年来国际货币基金组织（IMF）多次调降全球经济增长预测。尽管如此，IMF总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）认为，亚细安仍是亮点，今年预计可增长5％，明年略有放缓。

根据IMF最新预测，今年全球经济增长3.2％，明年增长2.7％。

亚细安经济增长优于全球，但格奥尔基耶娃也说，区域的经济增长前景充满风险和不确定性。这些风险包括乌克兰战争、全球货币政策紧缩以及中国经济放缓。

“另一个迫切的全球挑战是通货膨胀。今年亚洲的平均通胀率虽预计只有4％，但区域通胀压力正在上升。”

格奥尔基耶娃于星期五（12月2日）在“亚细安加三”宏观经济研究办公室（AMRO）首次举办的“亚细安加三经济合作与金融稳定论坛”开幕仪式上，通过视频发表简短谈话。

格奥尔基耶娃指出，中央银行的货币政策必须维持紧缩，以对抗通胀。各个政府实施的财政政策在照顾弱势家庭和企业的同时，须确保不影响货币政策所发挥的效用。

她说：“这意味着提供具有针对性的临时援助措施，以确保弱势群体获得食物和能源，并摆脱广泛的补贴。”

格奥尔基耶娃也说，没有人知道这些冲击会持续多久，也无法预料是否还有其他冲击出现。因此，政府必须备好所有的政策工具，以应付不时之需。

中国财政部部长刘昆在发表主题演讲时指出，中国今年首三个季度经济同比增长3％、第三季增长3.9％，显示出强劲的上升趋势。

刘昆也说，在就业和物价稳定的情况下，中国经济将保持合理增长。中国政府将继续实施一揽子政策，努力实现城镇新增就业1100万人的目标。

他同时强调，中国将坚定不移地推动互利共赢的开放战略，朝全球化的正确方向发展，并促进贸易和投资的自由与便利。

日央行行长：亚细安加三建立机制防金融危机重演

日本央行行长黑田东彦发表另一场主题演讲时指出，很多市场人士担心，主要经济体大力收紧货币政策所造成的资产价格调整、外汇市场波动以及资本加速外流，将再次引发区域金融危机。

黑田东彦认为，自亚洲金融危机以来，区域经济体的基本面加强，外汇储备也有所增加。“通过区域合作，亚细安加三成员已经成功地建立了几个关键机制，以防止或减缓未来发生金融危机的可能性。”

不过，黑田东彦也提醒各成员不能掉以轻心，特别是一些亚洲经济体为因应冠病疫情，实施大规模财政政策，导致政府开支大幅增加。“正如英国最近的情况，市场对决策的反应可能会严重影响资产价格和市场运作。”

英国前首相特拉斯政府9月出台减税计划。这个迷你预算措施包括取消45％的最高所得税率、取消银行从业员的花红顶限等。

这一系列计划引发英国债务可能进一步扩大的市场焦虑，导致大规模跨资产抛售，英镑下挫至37年来新低。