去年第四季增长大幅放缓 泰下调今年经济增长预期

（曼谷综合电）泰国去年第四季经济增长大幅放缓，连累全年仅录得2.6％增长，泰国政府因而下调了今年的经济增长预期。

尽管旅游业持续复苏，但私人消费放缓，货物出口下降，致使泰国经济在去年最后一个季度的表现远不如第三季。

根据泰国国家经济和社会发展委员会星期五（2月17日）发布的数据，泰国去年第四季的国内生产总值（GDP）同比增长1.4％，较第三季度4.6％的增速大幅放缓，环比则萎缩了1.5％，使这个东南亚第二大经济体全年仅增长2.6％。东南亚第一大经济体印度尼西亚的经济去年全年增长5.3％。

虽然第四季经济环比萎缩，但国家经济和社会发展委员会认为，旅游业反弹，加上政府推出的刺激措施，有助于抵消出口疲软的部分影响，预计今年第一季的经济不会出现萎缩，所以泰国不会出现技术性衰退。

不过，国家经济和社会发展委员会还是下调了今年经济增长预期，从早前的3％至4％，调低到2.7％至3.7％。

国家经济和社会发展委员会秘书长达努差承认，就目前而言，“即使其他因素尤其是旅游业表现良好，出口也是一大拖累”。数据显示，出境运输步履蹒跚，从10月至12月每个月都在萎缩。

冠病疫情暴发前，泰国每年招待4000万人次的游客，其中28％来自中国。中国从今年初开始重开国门，这让泰国政府对旅游业复苏感到乐观。当局预计今年可接待约2800万人次外国游客，高于早前预计的2350万。

旅游业通常占泰国经济总量的12％，占就业岗位的五分之一，受益于旅游支出的私人消费则占泰国GDP的50％。这两者加上货物出口，占了泰国GDP的一半以上，是泰国经济的命脉。