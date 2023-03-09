鲍威尔加息言论 美股和亚洲股市应声大跌

美国联邦储备局主席鲍威尔表示若有必要，联储局或会加快将联邦基金利率提升至比预期更高的水平。

他的鹰派言论引发美国经济硬着陆的担忧，导致纽约华尔街股市全面下滑，亚洲各地股市也受波及，星期三（3月8日）开盘便跳跌。美元指数一度升高至105.65，创下去年12月6日以来的新高。

美国三大指数星期二齐步败跌超过1％。美股星期三欲振乏力，标普500指数开盘下跌0.02%、道琼斯指数跌0.03%；纳斯达克指数则上升0.07%。

欧洲股市星期三开盘的情况同样不堪，其中，德国DAX30指数和英国富时100指数分别下跌0.31％和0.3％。

亚太区方面，除了东京微升0.48％至28444.19点之外，其他主要股市都收跌，包括香港滑落2.35％、首尔下滑1.28％。本地股市也下跌0.57％，闭市报3226.86点。

鲍威尔星期二出席美国国会参议院银行委员会举办的听证会时说，近期出炉的经济数据超出预期，这意味着联邦基金利率的最终水平“很有可能高于此前预期”。如果所有数据都指向有必要加快紧缩措施，联储局将准备加快加息步伐。

他说，过去一年，联储局采取了有力措施收紧货币政策，但截至目前，政策效果“尚未完全显现”。美国通货膨胀虽然自2022年年中以来有所放缓，但仍远高于2％的长期目标，表明联储局在对抗通胀方面，还有更多工作要做。

劳动力市场仍极度紧张 联储局坚持收紧货币政策

鲍威尔认为，美国经济增长去年以来大幅放缓，但劳动力市场仍极度紧张，因此联储局将继续坚持收紧货币政策立场。考虑到货币政策的累计紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场状况，联储局在过去两次货币政策会议上放慢了加息步伐，未来会在每次会议上根据经济数据及政策影响分别做出决定。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，联储局的“鹰派”立场推动债券收益率和美元走强，让亚洲股市倍感压力。

“此外，中国股市无法维持近日来的涨势，因为中国星期二公布的进口数据下滑影响经济重开带来的积极情绪，投资者也还在消化中美紧张关系的最新事态发展。”

大华银行高级经济师柳天成和大华银行利率策略师杨智超说，市场误判局势，认为联储局即将停止加息。

“我们维持预测，联储局会在3月和5月的公开市场委员会（FOMC）两次加息25个基点。美国联邦基金利率区间最终将上升到5.5％至5.75％。我们认为，今年接下来的利率会维持在5.75％的高峰。”

自2022年3月进入本轮加息周期以来，联储局已累计加息450个基点。他们预测联储局会在今年四次加息共达100个基点。

除了股市震荡，鲍威尔的讲话也造成美国国债、黄金和油价的波动。

美国10年国债收益率星期三一度冲上4.011％；黄金现货价格一度下跌2％，低于每安士1820美元（2464新元）；布伦特原油则下跌0.3%至每桶82.95美元。