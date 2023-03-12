2008年金融危机以来当地最大宗 美国硅谷银行倒闭 三大股指下挫

市场人士初步观察指出，硅谷银行倒闭事件虽引起担忧，蔓延至金融市场引起流动性危机的风险非常小。

美国硅谷银行星期五（3月10日）倒闭，这是2008年全球金融危机以来当地最大宗银行倒闭事件。

消息导致美国三大股指星期五下挫，跌幅介于1.07％至1.76％。硅谷银行出问题的消息在美国当地时间星期四传出后，牵连亚太股市全面下跌，新加坡海峡时报指数星期五闭市跌1.15％。

市场人士初步观察指出，硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭事件虽引起担忧，但蔓延至金融市场引起流动性危机的风险非常微小。

美国联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation，简称FDIC）星期五发声明说，加州金融保护和创新部星期五已经正式关闭硅谷银行。

客户多为科创公司投资机构

成立于1983年的硅谷银行，是美国一家地位非常特殊的主要银行，客户多为科技创业公司和投资机构，包括游戏公司Roblox和串流设备制造商Roku等。截至去年底，它拥有2090亿美元（2819亿新元）资产和约1754亿美元存款。

硅谷银行运营模式不同于传统银行，它更依赖高杠杆融资、资金链和资产等，因此资产负债表更容易受到突发价格波动的影响。

在美国进入加息周期后，它持有资产价格显著下跌。加上融资环境变化，起步公司开始持续消耗存款，硅谷银行因存款减少，不得不亏损出售资产。负面消息引发储户担忧，星期四试图从银行提取420亿美元存款，银行最终资不抵债而倒闭。

硅谷银行母公司硅谷银行金融集团（Silicon Valley Bank Financial Group，简称SVB Financial）星期五美国股市开盘前已崩盘，股价猛泻62％。SVB Financial不久后暂停股票交易，随后FDIC宣布紧急没收硅谷银行的资产。

《华尔街日报》引述知情者的话说，硅谷银行原本是要通过融资应付财务危机，无奈借贷人临时变卦，银行只好转向寻找银行买家，没想到买家还没找到就倒闭了。

财长耶伦：美国银行系统仍具韧性

硅谷银行主要面向科技行业，而美国主要银行仍拥有良好资产负债表和充足资本，这意味着美国整体银行业不太可能像2008年雷曼兄弟倒闭般产生连锁反应，引发全球金融风暴的系统性经济问题。

美国财政部长耶伦星期五召集多部门领导人开会，强调财政部正在密切关注局势，美国银行系统“仍然充满韧性”。

耶伦说，当银行面临财务损失，这确实是一个“令人担忧的问题”。不过美国银行系统仍然具有韧性，她对银行业监管者有充足信心，完全相信银行业监管机构将采取适当行动。

华尔街也不担心这次事件会酿成大规模系统性风险。摩根士丹利、摩根大通、富国银行等金融机构的分析师事发后第一时间指出，硅谷银行面临的融资压力非常特殊，不应认为其他地区银行会受连带影响。因为大银行的流动性比小银行高得多，他们的商业模式也更多元化，有大量资本，风险管控得更好，而且受到监管方更严格的监督。

然而，不安和焦虑的情绪笼罩着硅谷，美国科创企业担心硅谷银行倒闭所带来的冲击。许多科技公司和私募基金都在硅谷银行有存款，现在银行冻结，一些受影响企业可能无法发出工资。