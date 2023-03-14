美国政府采取紧急措施 仍难阻银行股价开市大跌

美国金融监管机构在两家银行接连倒闭后，采取紧急措施保障存户资金安全，包括让两家银行的客户取回所有存款，并设立计划协助国内银行融资。不过，此举似乎未能阻止倒闭事件引发的市场乱局，美国多家区域银行股价星期一开市大跌，显示投资者担心出现系统性蔓延。

美国硅谷银行（SVB）因财务状况不佳引发存户担忧而挤兑后，于星期五（3月10日）宣布倒闭；两天后，纽约州金融监管机构“基于系统性风险”关闭标志银行（Signature Bank），加深人们对美国银行系统不稳定的担忧。美国西海岸的阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）、第一共和银行（First Republic Bank）、西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）和嘉信理财（Charles Schwab），股价一开市分别大跌76％、67％、41％和19％，且多次跌停板。大银行包括摩根大通、摩根士丹利和美国银行的股价下跌2.8％至6.3％。

美国财政部、联邦储备局和联邦存款保险公司（FDIC）星期天（3月12日）发表联合声明宣布，硅谷银行的存户从隔天开始可取回所有资金；此外，与这家银行倒闭相关的任何损失都不会由纳税人承担。这些方案也适用于标志银行。