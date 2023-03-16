最大股东无法提供更多财务支援 瑞信股价一度暴跌逾30％创新低

（新加坡综合讯）瑞士信贷集团（Credit Suisse）最大股东无法提供更多财务支援的消息，导致集团股价星期三（3月15日）在当地股市盘中一度暴跌超过30％至1.55瑞士法郎的历史新低。各地银行股受到波及，欧美股市星期三纷纷受压败跌。瑞信股价今年来跌幅超过40％。

至新加坡时间星期三晚上10时左右，欧洲各地股市星期三跌幅在2％至4.5％，对瑞信的担忧蔓延其他市场。布伦特原油期货价星期三一度败跌逾4.4％至每桶74.01美元的一年多来低位。美国股市也进一步承压，道琼斯工业指数和标普500指数星期三开盘后不久即分别下挫超过1.5％，花旗集团（Citigroup）和富国银行集团（Wells Fargo）各下跌约5％。

沙特国家银行去年底在瑞信售股集资时，以14亿瑞士法郎买入瑞信的9.9％股权，成为瑞信的最大单一股东。这批股权的价值几个月内便损失超过5亿瑞士法郎。沙特主权财富基金持有沙特国家银行37％的股权。

被问及是否愿意进一步注资瑞信时，沙特国家银行主席阿玛尔·阿尔库达里（Ammar Al Khudairy）答复彭博社说：“答案是绝对不会，除了监管和规定这一最简单的原因之外，还有很多原因。”

阿尔库达里表示，如果持超过10％瑞信股权，将带来额外的监管，沙特国家银行并没准备面对。

显露投资者信心脆弱迹象

继硅谷银行倒闭之后，瑞信集团股价和大盘星期三的大跌，重新点燃了投资者对全球银行体系的不安情绪。

瑞信的复杂转型计划才刚开始没几个月，按计划它将把投资银行业务分拆出去，同时专注于主要的财富管理业务。在多家美国区域银行倒闭后，整个金融市场的不安情绪有可能使这一转型努力更复杂。

瑞信推迟一星期公布的年度报告时说，管理层没有设计和维持有效的风险评估程序，以识别和分析财务报表中的重大错报风险。但银行表示，2022年全年业绩没有受影响，2022年银行呈报了全球金融危机来最大的年度亏损。

瑞信集团首席执行官科尔纳（Ulrich Koerner）星期三说，瑞信的财务状况良好，包括流动性覆盖比率，这个比率约为150％。他说，在市场动荡的情况下，银行星期一仍获得资金流入，而且它转亏为盈计划进展速度比预定的快。

虽然如此，市场继续担心这家银行的未来。硅谷银行倒闭后，瑞信股价的大跌显露出投资者信心脆弱的迹象，尤其是在银行业。

利率快速上升使一些企业更难偿还或支付银行贷款的利息，这增加了银行蒙受亏损的可能。银行也关注经济衰退的可能。

然而，一名消息人士告诉路透社，欧洲央行决策者仍倾向于在星期四加息半个百分点，因为他们预计未来几年通胀率仍会过高。

由于硅谷银行倒闭对各地市场的冲击，投资者已开始怀疑欧洲央行再次大幅加息的决心。但消息人士表示，欧洲央行不大可能放弃50个基点的加息打算，否则它的可信度将受影响。