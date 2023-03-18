美11银行注资402亿元拯救第一共和银行

（华盛顿综合电）美国硅谷银行和标志银行倒闭后，第一共和银行也面对危机。在美国政府主导下，全美11家大型银行宣布，联合注资300亿美元（约402亿新元），支撑第一共和银行渡过难关。

参与拯救第一共和银行（First Republic Bank）的包括摩根大通、花旗集团、美国银行、富国银行、高盛和摩根士丹利等银行。前四家出资50亿美元，后两家出资25亿美元。

11家银行星期四（3月16日）发表联合声明。声明提到“美国最大银行采取的这一行动反映，它们对第一共和银行和各种规模的美国银行的信心。”

美国财政部长耶伦、联储局主席鲍威尔、联邦存款保险公司主席格伦伯格和美国货币监理局代局长许迈克当天也发表联合声明，欢迎大型银行联合提供支持，这也展示了银行体系的弹性。

彭博社引述消息人士透露，当局要大银行注资的想法在星期二开始成形，不到两天就落实了。

消息说，耶伦、鲍威尔、格伦伯格以及摩根大通总裁戴蒙在一次电话会议中，产生了让银行参与的想法。耶伦和戴蒙同意这么做，接着戴蒙带头联系其他银行行长，耶伦也开始行动。到了星期四早上，各监管机构和银行行长举行另一次电话会议，敲定了这个注资计划。

第一共和银行股价连日来已经暴跌了70％，不过，在获得大型银行注资后，它的股价在星期四回弹一成。

消息缓解市场担忧 多地股市周五反弹

消息也缓解了亚太和欧洲市场人士的担忧，加上陷入困境的瑞士信贷（Credit Suisse）获得借款，多地股市在周五出现反弹。

第一共和银行1985年成立，是美国资产第14大银行，截至2022年底的总资产达2120亿美元。它的总部在旧金山，主要业务是财富管理与私人银行。

耶伦星期四在参议院财政委员会听证会上强调，美国银行业仍然稳健，美国民众应对他们的存款“有信心”。她说：“本星期的行动表明，美国坚定致力于确保我们的金融体系强稳，储户的存款仍是安全的。”她表示，财政部将仔细检视导致硅谷银行和标志银行倒闭的情况。

耶伦提到接下来可能出现的一个普遍问题是，如果银行处于压力之下，它们可能不愿意在那些流动性和资本可能出问题的领域提供贷款。“到时，我们可能会看到信贷变得更加昂贵，而且难以获得。”

分析人士说，市场人士担心接下来有更多银行被波及，以及中央银行的激进加息可能打击企业运营，这是因为，快速加息已使一些企业更难偿还贷款，贷方遭受损失的可能性也因此提高了。

然而，欧洲央行星期四仍宣布把利率提高50个基点，它强调有足够的工具在必要时提供流动性支持。预料，美联储下星期会决定，加息25个基点。