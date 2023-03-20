紧急出手避免市场崩盘 瑞银出价10亿美元收购瑞信嫌低回拒

彭博社引述消息报道，瑞士信贷认为瑞银集团开价太低，会损害股东和持股职员的利益，不愿意接受这一出价。若瑞银收购不成功，瑞士政府可能考虑将瑞信全面或部分国有化。

（苏黎世综合电）瑞士最大银行瑞银集团提出以最高10亿美元（13.4亿新元）的价格，收购陷入危机的竞争对手瑞士信贷。瑞士政府计划修改相关法律，以绕过瑞银股东投票促成这项交易。但有消息指，瑞信不接受这一出价，这可能迫使瑞士政府直接出手接管瑞信。

《金融时报》星期天（3月19日）引述知情者报道，瑞银（UBS）星期天上午提出，以每股0.25瑞士法郎（约0.36新元）收购瑞信（Credit Suisse），并以瑞银股票的形式支付。这一价格远低于瑞信上星期五（17日）的收盘价1.86瑞郎。

消息人士指出，由于形势瞬息万变，收购条款有可能发生变化，双方也不一定能达成协议。

瑞银和瑞信之间的接触有限，收购条款在很大程度上受到瑞士央行和瑞士金融市场监督管理局（FINMA）影响，以尽可能稳定瑞士银行体系为主要考量。

报道说，瑞士政府准备采取紧急措施加快收购进程，并制定新法，以绕过原应给予瑞银股东的六周咨询期。

彭博社引述消息报道，瑞信认为瑞银开价太低，会损害股东和持股职员的利益，不愿意接受这一出价。若瑞银收购不成功，瑞士政府可能考虑将瑞信全面或部分国有化。

瑞银、瑞信、瑞士央行和FINMA都拒绝对这项潜在交易置评。瑞士媒体较早时已报道，瑞银正争分夺秒与有关当局谈判，以赶在星期一（20日）开市前达成收购瑞信的协议，稳定投资者信心。

《观察报》（Blick）指出，一般上，这么大规模的收购协议要耗时数月。由于担心国内金融市场受波及，瑞士主要经济和金融伙伴施加巨大压力，迫使瑞士当局不得不力促瑞银在几天内作出决定。《星期天报》（SonntagsZeitung）形容，这将是一场“世纪合并”，并指瑞士当局已别无选择。

瑞银和瑞信“大到不能倒” 收购案已获美欧支持

《金融时报》说，瑞银寻求获得政府让步和保护，以避免瑞信的一些尚未裁决的法律诉讼和监管调查可能导致的罚款或损失，但预料政府不会就资产损失赔偿瑞银。路透社报道，瑞银要求政府提供60亿美元（约80.4亿新元）担保。

瑞士当局已就这项潜在交易取得美国和欧洲监管机构的支持。瑞银和瑞信都是对国际银行体系很重要、“大到不能倒”的银行。

瑞信在遭遇连串负面新闻和投资者撤资后陷入危机。为增强资金流动性，瑞信上星期四（16日）向瑞士央行贷款500亿瑞士法郎（约726亿新元），但未能缓解市场担忧。

2007年，瑞信市值超1000亿瑞士法郎，如今已跌至74亿瑞郎左右。瑞银市值则为600亿瑞郎。若两家银行合并，将写下瑞士和全球金融的历史。

消息人士告诉《金融时报》，瑞银计划大幅缩减瑞信的投资银行业务，合并后的投行实体将占整个集团的不到三分之一。

安本（Abrdn）投资总监艾希指出：“投行是多数人希望剥离的业务，这可能是许多风险敞口所在之处，因此是必须解决的挑战。”

德意志银行（Deutsche Bank）等其他金融机构正密切关注情况，若瑞信部分资产被出售，它们可能有意竞购。