彭博调查：金融危机看似风雨欲来 大多数投资者仍看好美国经济

（华盛顿综合电）根据美国一项调查，尽管市场交易似乎显示金融危机即将到来，但在近期的金融动荡和蔓延担忧背后，大多数投资者看到的是美国经济仍然强劲。

硅谷银行等三家美国银行倒闭，以及对瑞信、第一共和银行在内的其他银行的紧急救助，导致市场恐慌情绪蔓延，股市和债券收益率大幅下跌。投资者对美国联邦储备局的加息预期迅速降温，掉期合约甚至反映出投资者对美联储将在几个月内降息的预期，经济衰退的警告也在加剧。

然而，根据彭博MLIV Pulse于3月13日至17日对519名投资者，包括专业机构和散户投资者的调查，大多数受访者认为，美国经济将避免硬着陆。约三分之二的受访者预测，美国经济要么正在走向软着陆，要么正在增长，要么将不着陆。另外，多数受访者倾向于认为，美联储将继续加息，使通货膨胀更接近目标水平。

这项调查结果表明，投资者对可能出现的经济结果的看法与市场交易方向不匹配，这是因为市场交易方向是由市场势头和对银行业危机“滚雪球”般的担忧驱动的。

PGIM固定收益部门联席首席投资官彼得斯说：“关于银行业传染风险的问题，实际上是非理性恐惧的蔓延。”

此外，MLIV Pulse的调查显示，投资者对美联储仍有信心。超过60%的散户和专业投资者认为，美联储没有失去信誉。

美联储将于本周四（23日）公布利率决议。投资者认为，美联储本周的决定将介于暂停加息（出于对金融稳定的担忧），以及加息25个基点（以继续遏制通胀）之间。

斯坦福大学金融学教授达菲说：“美联储仍将长期收紧政策以压低通胀。美联储最有可能的路径是暂停加息，或许只是等到下一次会议，然后将根据通胀数据的指示恢复加息。”

对美联储来说，过去一个多星期的金融动荡对实体经济造成的重大冲击是一种风险，而不是预期的结果，甚至也不是可能的结果。而持续高通胀是一个事实，决策者已经与高通胀斗争了一年，但迄今为止进展甚微。因此，即使美联储本周选择暂停加息，也可能是一种“鹰派”的暂停，这种暂停会让市场企稳，但会增加未来进一步加息的风险。

英国剑桥大学经济学者查尔斯·里德接受新华社记者访问时说，硅谷银行倒闭的重要原因是利率快速上升。利率上升给全球金融市场造成巨大压力，这不单是硅谷银行一家面临的困境。他指，如今决策者试图通过货币政策解决高通胀问题，但忽略了这对金融稳定性的影响。

他说，美国经济目前面临的系统性风险主要还是利率快速上升的影响。许多银行还未公布它们在债券投资组合上的损失，高利率对金融系统的影响尚未完全显现。未来几周或数月，美国和其他地方的银行预计可能遭遇更多动荡。