金价3月大涨逾7％ 市场关注美国数据

（新加坡综合讯）金价在3月大涨超过7％，这是2020年7月以来最佳月度表现，并且连续两个季度上涨。短期内金价可能继续有些许的疲惫，但分析师的看法继续与美国联邦储备局释放的信息相左，市场将关注来临的经济数据，并留意金价在4月份能否再次突破2000美元并再创新高。

美国上周五出炉的2月份个人消费开支（PCE）数据显示，通货膨胀虽然有所放缓但依然高企，美元指数因此回涨，以美元计价的黄金则受压下跌。2月份美国核心PCE价格指数同比涨4.6％，在1月份为4.7％。

现货金价上周五（3月31日）跌0.55％至每安士1969.50美元，全周跌0.45％，在3月份仍涨7.81％，季度涨7.91％；期货金价上周五跌0.58％至每安士1986.20美元，全周跌0.77％，在3月份仍涨7.18％，季度涨6.92％。

由美国多家地方银行被逼关闭而触发的银行危机，导致金价飙涨至超过每安士2000美元，在市场的担忧缓解后回到2000美元以下，但上周期货金价一度重新上探这个水平。鉴于银行业的问题，美联储改为加息25个基点，它之前原本考虑加息50个基点。

路透社报道引述在纽约的独立金属贸易商黄泰，他说：“看涨者希望季度末能有一个非常强劲的收盘，最好是在2000美元以上，作为挑战2070美元历史记录的跳板，但是黄金看起来已有点疲累。”

期货经纪公司OANDA的高级市场分析师恩兰（Craig Erlam）说：“这个迷你银行危机导致收益率大幅下降，利率预期大幅缩减，这推动了黄金的上涨。”

在当局推出拯救措施后回跌，期货金价第一季的涨幅仍达7％，依然处在较高的价位，这让看涨金价者感到鼓舞。

道明证券如今预期金价第二季平均为1975美元，第三季为2050美元，第四季为2100美元。Gainesville Coins贵金属专家米尔曼（Everett Millman）指出，短期内金价可能面对些许下行风险，股市上涨可能推动一些资金流出金市。金价的支持线在1900美元和1850美元，阻力线在2000美元和2060-70美元。