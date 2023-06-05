最快一周内完成收购瑞信 消息：瑞银欲留住逾百瑞信高管

瑞银集团（UBS）预计最早一周后完成收购瑞士信贷集团（Credit Suisse），也就是6月12日。

两家银行星期一（6月5日）做出这个宣布。收购完成后，瑞信的股票和美国存托股票（ADS）将分别从瑞士证券交易所（SIX）和纽约证券交易所（NYSE）退市。

这项收购于今年3月19日宣布。瑞信股东每持有22.8股将获得一股瑞银股份。

瑞银之前指出，第二季业绩宣布的日期可能会因此推迟，为交易完成后合并的财务报告提供更多时间。瑞银原定7月25日发布业绩。

知情者：瑞银要留的瑞信高管不包括中国职员

另一方面，据彭博社引述知情人士报道，瑞银正在努力保留瑞信在亚洲的100多名投资银行人士。投行领域是瑞信的强项。

知情人士说，瑞银正在深入讨论，要保留瑞信在区域的高级投行员工，包括韩国、泰国、越南和印度等，为一组董事经理提出薪酬目标。

瑞银希望留下的高管包括瑞信亚太区电信、媒体和科技主管，以及韩国和部分东南亚市场的多个国家主管。瑞银还将挽留瑞信在印度的许多员工。瑞银于2021年末关闭了在印度的投行团队，与瑞信合并后将有助其在印度重建布局。

知情人士也透露，这100多名高管并不包括在中国的员工，因为这两家银行业务重叠相当多。瑞银正在和瑞信中国区首席执行官胡知鸷讨论她的职务。

此外，瑞银正在扩大全球的科技业银行业务，并准备聘请从事一般工业交易的银行从业人员。