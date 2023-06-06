币安被起诉 过去24小时流出逾10亿元

（华盛顿/伦敦路透电）全球最大规模加密货币交易所币安（Binance）被美国监管机构起诉消息令投资者不安，币安过去24小时内流出约7亿8000万美元（10亿5216万新元）。

区块链分析公司Nansen估计，币安关联公司币安美国交易所同时间流出1300万美元。

当币安被起诉的消息传出后，比特币面对下行压力，从2万8060美元锐减5%至2万5440美元，这是3月以来最低水平，而币安本身发行的加密货币——币安币（BNB）从305美元下挫9.5%至276美元。截至星期二（6月6月）傍晚7时，比特币稍微收复失地，报2万5750美元，币安币则报278美元。

美国证券交易委员会（SEC）星期一（6月5日）向华盛顿特区联邦法院，针对币安、币安创办人赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控。

币安涉嫌人为夸大其交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在市场监督控制方面误导投资者。此外，币安和赵长鹏涉嫌秘密控制客户资产，随心所欲混合和转移投资者资金。

SEC指控币安在美国创建独立实体，是“精心逃避美国联邦证券法计划的一部分”。

此外，币安通过经营未注册的交易所Sigma Chain来逃避美国联邦证券法的监管、歪曲交易控制和出售未注册的证券等违规行为，藐视美国投资者保护规则。从近三年前至去年6月，Sigma Chain从事洗钱交易，人为夸大了币安美国交易所平台上加密资产证券的交易量，更从一个账户花了1100万美元购买一艘游艇。

币安在一篇博文中称会大力捍卫平台，“因为币安不是美国交易所，SEC行动的触及范围是有限的”。

知情人士透露，币安目前还因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到美国司法部的调查。