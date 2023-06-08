消息：TikTok电商业务规模拟增三倍以上

（新加坡彭博电）据知情人士透露，字节跳动（ByteDance）旗下的社交媒体TikTok计划今年把全球电子商务业务的规模增加三倍以上，商品交易总值达到200亿美元（370亿新元），这主要依靠东南亚的快速增长。

TikTok去年的商品交易总值（gross merchandise value）是44亿美元，这是通过TikTok Shop销售的商品总值。TikTok押注印度尼西亚等市场，那里的网红通过直播视频，展示牛仔裤、口红等各种产品来进行销售。

知情人士说，TikTok也在努力扩大美国和欧洲的销售，尽管这些市场只占200亿美元目标的一小部分。TikTok试图在17万亿美元的电子商务领域中争取更大的市场份额，因为在经济低迷时期，它的主要收入驱动力——广告业务放缓。

美国政客出于国家安全考虑，威胁要完全禁止TikTok应用，TikTok现在努力在美国扩大电子商务业务，这似乎是反直觉的。然而，TikTok与美国商家和品牌建立有利可图的关系时，可以帮助它获得盟友。

TikTok的发言人拒绝对公司的财务状况进行评论。

尽管Instagram和其他公司进行了尝试，但直播购物在美国和欧洲还没流行起来。这种形式把娱乐与冲动购物融为一体，帮助抖音（字节跳动在中国的社媒业务）从阿里巴巴和京东商城手中抢走了中国消费者支出的很大一部分。

2021年TikTok开始为印度尼西亚、越南和英国等市场推出类似服务。TikTok Shop仍是字节跳动800亿美元收入的一小部分。相比下，冬海集团（Sea）去年的电商商品交易总值增长18%，达到735亿美元。

根据电子商务研究公司Cube Asia的数据，印尼的TikTok Shop商品交易总值就超过了25亿美元，今年前三个月就突破10亿美元。