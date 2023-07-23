纳指100调权将生效 科技巨头股价继续承压

美股“七巨头”今年股价大幅攀升后，为避免指数权重过于集中，触发了纳斯达克100指数重新调整权重，并将在美股星期一开盘前生效。分析师认为，受权重调整以及部分公司即将公布财报，可能使“七巨头”的股价短期继续承压。

在人工智能热浪的推动下，今年截至上星期五（7月21日）美股“七巨头”苹果、微软、亚马逊、英伟达（Nvidia）、脸书的母公司Meta、特斯拉、谷歌的母公司Alphabet的涨幅介于36%至203%，占纳斯达克100指数总涨幅的七成多。权重调整后，它们在指数中的总权重将从55%降至44%。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁在接受《联合早报》访问时说，权重调整是为促进市场多样化，使投资者的注意力转向指数中权重较小的股票，以防头重脚轻。

辉立证券研究高级投资分析师胡可君说，权重调整对整个美股市场相当重要，这有助于减少指数对大型公司业绩的依赖。

那么权重改变，对这些大公司的股价有什么影响呢？

黄佳仁说，为应对权重调整，管理追踪指数ETF的基金经理应会卖出大型公司的股票。随着上星期五收盘时部分公司的股价下滑，“七巨头”的股价自从纳斯达克7月14日公布权重调整以来，已平均下滑3.2%。由于苹果、微软、Meta、亚马逊和Alphabet将在接下来两周公布财报，可能使它们股票的抛压增大。

权重改变或加大股价波动性

胡可君说，股价的波动性可能会因权重改变而加大。与过去10天的平均交易量相比，上星期五英伟达的交易量增加了80%，特斯拉和亚马逊等股票的交易量也出现不同程度的增长。从理论上讲，权重降低会减少向大型科技公司资金的流入，使股票出现下行压力。而权重增加的公司股票应会上涨。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑说，虽然大型公司的股价会因权重下调以及今年以来大幅上涨而出现调整，但长远来看，公司股价还是由基本面和收益决定。

黄佳仁说，机构投资者可能会利用这些因素作为抛售股票的理由，但在人工智能的带动下，股价长期依旧看涨。散户们不需对权重调整太过在意。

对于投资者该如何应对接下来的交易，郑博仑建议通过平均成本策略（dollar cost averaging）降低风险，或考虑购买传统的追踪纳斯达克100指数的QQQ挂牌基金，以及追踪纳斯达克互联网的PNQI行业挂牌基金来分散风险。

胡可君则说，对于此前减持大型公司股票的投资者，可考虑在调整后买回。