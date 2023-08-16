“越南特斯拉”美国上市 市值直逼900亿美元

越南电动车制造商VinFast星期二（8月15日）于纳斯达克挂牌，首日股价飙涨2.5倍。创办人范日旺身家一日暴增390亿美元。

2023年8月15日，越南电动车制造商VinFast在美国纳斯达克交易所挂牌上市，股价首日飙涨逾两倍，创办人范日旺财富一夜暴涨390亿美元（约530亿新元）。

作为越南最大企业温纳集团（Vingroup）的子公司，VinFast在2021年4月首次宣布在美国的上市融资计划，之后于次年12月申请首次公开售股（IPO），逐步开启上市之路。

与此同时，为辅助在美国上市的计划，并打开接轨国际资本市场的通道，这家越南汽车制造商也将旗下的金融与法律总部迁至新加坡。

VinFast副总裁裴金垂回答《联合早报》访问时说：“我们当初选择新加坡是因为首次公开​​售股（IPO），为了要实现业务国际化及促进法律互联互通。”

经过数月推敲，VinFast最终通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并的方式，正式进入美国股市，交易首日股价就上涨255%，公司市值升至890亿美元（约1209亿新币），已超越美国通用汽车这样的老牌汽车制造企业。

VinFast参加2022年纽约国际车展，设置独立展台。（路透社）

越南最大财团 打造本土汽车品牌

1993年，范日旺在乌克兰通过生产快熟面发家，后来在2000年代回国创业，进军房地产业。

多年以来，范日旺的温纳集团一再扩张商业版图。房地产外，也涉及购物中心、医疗、教育与旅游等诸多行业。2018年，旗下子公司Vinhomes修建了越南第一高楼——地标塔81（Landmark 81），成为现今胡志明市建筑天际线的绝对地标。

温纳集团修建2018年修建的越南第一高楼，成为胡志明市建筑天际线的绝对地标。（法新社）

温纳集团已在越南各大行业布局，为了寻求新增长点，发掘潜在商业机会，范日旺在2017年投资设立VinFast，在海防市建设占地3.35平方公里的工厂，着手开拓汽车制造领域。

近年来，越南民众对汽车的需求增长迅速。虽然国内有十多家汽车制造商，不过都是外资或合资企业。VinFast创立后，就成为越南首家自主设计研发并生产汽车的公司。

范日旺创立的VinFast成为越南首家本土汽车制造商。（严宣融摄）

为追赶有经验的行业竞争对手，并且确保自身产品质量，VinFast成立以来就从福特和通用等汽车制造商引进大批经验丰富的外籍员工。创立一年后，VinFast就在巴黎车展发布首批两款新车型，并于2019年正式出厂上市，开始在越南境内销售。

不过，据彭博社报道，有三名前员工匿名告诉表示对公司的快节奏和决策过程感到沮丧，理由是VinFast的决策过程不计成本和讲求快捷，一切都要遵循范日旺的想法。

对此，VinFast回应彭博社，作为一家初创企业，它需要“一定程度的工作灵活性和执行速度，这并不适合所有人”。

致力生产电动汽车 出海寻求新市场

随着新能源汽车蓬勃发展，VinFast也参与电动车转型的浪潮。

2021年，VinFast提出全线产品电动化的策略，预计在2022年底停止生成燃油车，全面进军电动汽车市场。

不过，据路透社报道，VinFast的电动汽车在2022全年的销量仅为7400台，且全部销往越南本土市场。相较电动车行业标杆特斯拉每年逾百万辆的成绩，VinFast这家越南造车新势力，还有一大段路要走。

VinFast从2022年开始，放弃燃油车，全面生产电动汽车。图为企业位于海防的生产基地。（严宣融摄）

范日旺的第一步就是开拓海外市场，2022年11月，VinFast首批999辆电动车在海防港口上船，正式出口美国，标志着向欧美市场进军的一大步。时任越南总理范明政也亲自出席出口仪式，为这家越南车企加持。

2022年11月25日，VinFast首批999辆电动汽车在海防上船，准备出口美国。（路透社）

裴金垂向本报说：“VinFast已在越南、美国、加拿大、德国与法国等地开设了114家展厅，同时也正在制定今年前往亚细安国家的计计划。”

可是，VinFast电动休旅车47000美元的售价优势有限，进入美国后反响平平。不仅如此，今年5月，VinFast还因软件故障召回所有销往美国的电动休旅车；公司也削减了在美国的部分人手，综合各种因素，公司净亏损正在扩大。

就算遇到波折，范日旺力图让越南汽车走向世界的策略并未改变。今年7月，VinFast在美国北卡罗来纳州的汽车工厂开始动工，预计在2025年正式投入生产，以供应北美市场。

北卡罗来纳州州长库珀（Roy Cooper）在签约发布会上说，VinFast的海外工厂，将是北卡州首家汽车装配厂，以及第二家电动汽车电池厂。美国总统拜登也发声明说，VinFast新厂可为美国创造逾7000份新工作。

虽然今年首季度收入较去年同期下降近一半，净亏损近6亿美元，但范日旺与温纳集团已先后投入了数十亿美元来支持VinFast。

如今，VinFast顺利在美国上市，预计将获得更多融资机会。它表示，企业正朝着“在未来降低成本”的方向发展。