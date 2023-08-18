全球避险情绪上升 比特币跌回至6月低点

美国联邦储备局可能延长货币收紧政策，加上中国房地产市场动荡，投资者避险情绪陡然上升，比特币跌回至6月低点。

根据CoinDesk的数据，比特币本周处于下跌态势，截至本地时间星期五（8月18日）傍晚6时，下滑至2万6440美元（约3万5895新元），跌幅达10.1%。较7月的最高点3万1845美元，下跌了16.9%。

新加坡国立大学客座教授、李白金融学院院长白士泮接受《联合早报》访问时说：“美国联邦公开市场委员会（FOMC）7月份会议纪要显示，可能还需要加息抑制通胀，美元和国债收益走高，给比特币带来下行压力。”

他还说：“《华尔街日报》星期四发表的一篇文章，指马斯克（Elon Musk）的宇航公司SpaceX可能已部分或全部出售持有的比特币。这直接引发比特币大幅下跌。”

加密货币缺乏利好消息 投资者转向更安全资产

量化交易公司Dexterity Capital的合伙人萨法伊（Safai）则说，加密货币领域缺乏利好消息，使得利率和避险情绪上升，让投资者转向更安全的资产。

比特币在星期四（17日）的交易中，一度跌破2万5000美元关口，报2万4719美元，低于6月15日的最低点2万4750美元。

当天，中国最大房地产开发商之一的恒大集团在美国申请破产保护，加剧了投资者对全球经济的担忧，这也是导致比特币遭抛售的因素。

对于下来比特币的走势，OANDA资深市场分析师莫亚（Edward Moya）在一份报告中说：“考虑到国债走势，比特币价格很容易走软。”

自6月以来，10年期美债收益率已从3.6%升至4.25%，两年期美债也从4.33%上涨至4.92%。

白士泮指出，比特币没有实质价值，在技术或应用上也没有突破，价格很容易受市场影响。

美国证券交易委员会（SEC）在6月初先后对币安（Binance）和Coinbase提出起诉，称它们向公众出售未注册的加密货币。尽管两家公司否认了指控，这些消息多少造成加密货币波动更激烈。

除了比特币外，其他主要加密货币本周同样大幅下跌。其中，以太币（Ethereum）下跌约8.7%至1684.1美元。卡尔达诺（Cardano）和索拉纳（Solana）分别下跌约9.1%和9.2%，报0.26美元和21.98美元。