日本下修GDP增速 分析：央行或维持超宽松货币政策

由于资本支出下滑，日本第二季经济增速低于最初预估。分析师认为，日本央行或继续维持超宽松货币政策以刺激经济活动，而这也将继续打压日元。

日本政府星期五（9月8日）公布的修正数据显示，第二季国内生产总值（GDP）年增长率为4.8%，低于初步预估的6%，也低于市场预测的5.5%。

若看环比表现，第二季GDP增幅为1.2%，同样低于初步预估的1.5%和市场预测的1.3%增幅。

资本支出较上一季下降1%，与预估数据持平。占日本GDP约三分之二的私人消费环比下降0.6%，而预估数据为下降0.5%。不过，出口依然保持稳健，净外部需求为GDP的贡献为1.8个百分点，与预估数据一致。

数据公布后，日元走弱。而在全球其他央行纷纷加息，日本央行却坚持鸽派立场下，日元兑美元汇率今年以来已经下跌了12.32%，成10国集团（G10）中表现最差的货币。在星期二（5日），新元兑日元汇率甚至触及108.58，是自1989年有记录以来的新高。

日本财政部长铃木俊一（Shunichi Suzuki）星期五表示，外汇市场应反映基本面，过度的波动是不可取的。政府正保持密切关注，并不排除任何应对外汇过度波动的选项。

虽然政府官员已经发出如上警告，但最新数据凸显出日本在面临中国需求下滑和美国大幅加息的情况下，经济复苏的脆弱性，市场认为这将支持日本央行继续“按兵不动”。

分析师：新元兑日元料保持强劲至第四季

辉立Nova分析师林知霖接受《联合早报》访问时说：“日本央行可能会继续维持其超宽松货币政策以刺激经济，因为过早的放弃该政策可能会加剧当前的经济问题，包括带来通货紧缩的风险。”

林知霖认为，虽然7月通胀有所放缓，但鉴于食品价格上涨等因素，新加坡金融管理局或在10月维持现有紧缩性货币政策。因此，他预计一直到第四季度新元兑日元都将保持强劲。

不过，FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗在受访时则认为，接下来日本央行将向着货币政策正常化的方向努力，但会采取谨慎的态度，再加上投资者转向日本旅游和投资等因素，日元兑新元接下来或有所走强。

三井住友银行（SMBC）亚太区全球市场和财务部经济学家阿部良太（Ryota Abe）预计，第四季日本经济数据将有所回升，届时新元兑日元汇率或略微回落到105的水平。

星展银行货币策略师黄鲳诚认为，新元兑日元汇率将在今年第四季回落到103。他提醒，现在美元兑日元汇率已直逼150，市场多数声音认为，这是日本央行出手干预日元汇率的一个重要门槛。

截至星期五傍晚6时，新元兑日元汇率为107.96，美元兑日元汇率为147.25。