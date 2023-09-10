Lululemon在华收入增六成 耐克或将谷底回升

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息

Lululemon Athletica Inc（代码：LULU）

52周最高：406.94美元

52周最低：277.50美元

最后闭市价：396.36美元（-0.66％）

运动服饰连锁集团Lululemon最近不仅公布了超出预期的业绩，季度营业额和盈利都增长18％，它在中国的收入更是飙升61％，让集团高管们决定上调对全年业绩的预测，带动Lululemon股价在上周创下新的52周高点。

根据Lululemon截至于今年7月底的第二季业绩报告，该集团的季度营业额是从去年同期的18亿7000万美元，增长约18％至22亿1000万美元。集团净利3亿4160万美元，即每股净利2.68美元，而去年同期净利是2亿8950万美元，每股净利2.26美元。

Refinitiv之前收集到的分析师平均预测是营业额21亿7000万美元，每股净利2.54美元。以这两个上下线业绩指标来看，Lululemon业绩表现相当出色。

Lululemon高管说，集团的国际市场业务取得强劲增长，推动营业额和盈利显著增加。它在北美以外市场的营业额取得52％的增长，其中中国市场的营业额增长61％。这个地区去年同期取得的增长率是30％，而今年第二季增长速度是在这个基础上翻倍。

基于此，Lululemon高管现在预计，本财年的营业额能够上升到95亿1000万美元至95亿7000万美元间，高于之前预估的94亿4000万美元至95亿1000万美元。Lululemon预计今年每股盈利会在12.02美元至12.17美元的区域间，比之前预测的11.74美元至11.94美元区域好。

至于当前季度，高管们认为，每股盈利会在2.23美元至2.28美元；营业额则会介于21亿7000万美元至21亿9000万美元。这个预测与Refinitiv收集到的分析师平均预测是一致的。

Lululemon财务主管弗兰克（Meghan Frank）说：“本季度中国市场的业务波动不大。”她也说，尽管中国经济放缓，公司在中国市场的销售仍增长强劲且健康。

在Tipranks的19名分析师中，有15名给予Lululemon股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是439.68美元。

耐克预计会在9月28日发布最新季度业绩。目前市场分析师普遍预计，耐克每股盈利会是0.73美元，营业额则应该有129亿8000万美元。（路透社）

耐克（Nike Inc）（代码：NKE）

52周最高：131.31美元

52周最低：82.22美元

最后闭市价：97.67美元（-0.27％）

运动装备巨头耐克的股价开年至今已跌了超过17％，是今年标准与普尔500指数所有股票中排名垫底的股票之一。它的业务问题清单很长，包括库存太多、需求不足、旗下第二大市场，即中国的经济低迷等。

不过，耐克大部分的问题，如疫情时所面对的高昂运输费用和原材料成本，以及需求下降等，应该会随着疫情的结束、各地正常化而逐渐消失。现在，市场投资者对耐克的焦点已慢慢转回到它的创新能力了。

瑞银分析师索尔（Jay Sole）在他刚发表的分析报告中写道：“我们的观点是，一旦市场开始感受到销售增长率和利润率改善，该股就会开始走高。这可能会在耐克今年9月底公布财报时发生。”

古根海姆（Guggenheim）分析师德布尔（Robert Drbul）也在分析报告中说，Jordan是耐克的王牌，而且它还有望成为北美市场第二大鞋类品牌。在截至今年5月的12个月里，耐克旗下的Jordan品牌运动鞋和服装的销售额有大约66亿美元，是近期新进品牌On今年21亿美元预计销售额的三倍。Jordan的市场潜力不言而喻。

耐克目前的库存开始有下降的迹象；6月底的库存，已从3月底的89亿美元，下降至85亿美元。基于此，公司的降价促销活动相信会逐渐减少。耐克首席财务官弗兰德（Matthew Friend）今年较早前曾公开说过，公司预计下半年旗下产品的“降价幅度较上半年略有改善”。

耐克预测 直销渠道销售额将占总额六成

另外，耐克现在也朝直销渠道发展，拿掉像Foot Locker这样的中间商，通过网站或应用，以及耐克实体店直销给消费者，从而获得更高的利润。根据耐克预测，直销渠道的销售额最终将占总销售额的60％。不过，在截至5月底的季度，这个比例是45％。

耐克的业绩是否会随着疫情结束而出现转机？许多投资者都希望能够从它即将发布的季度业绩找到答案。耐克预计会在9月28日发布最新季度业绩。目前，市场分析师普遍预计，耐克每股盈利会是0.73美元，营业额则应该有129亿8000万美元。

在Tipranks的28名分析师中，有20名给予耐克股“买进”评级，五名给予“持守”评级，三名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是128.72美元。