中日表态两国货币回弹 美元创两个月最大跌幅

（纽约彭博电）中国和日本表示愿意采取措施支持本国货币后，引发人民币和日元大幅回弹，美元创下两个月来最大跌幅。

不过星期三（9月13日）即将公布的美国消费者价格指数（CPI）数据可能逆转美元的短期跌势。分析师预计利率差距将继续给美元带来上涨压力，并告诫投资者不要押注美元下跌。

布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman & Co）指出，货币政策的干预会导致暂时修正，但不会改变任何趋势。

人民币日元大幅回弹

日本央行行长上田一夫表示结束该国负利率政策的可能性之后，日元兑美元汇率上涨1.3%，美元兑日元汇率一度达145.91，为两个月来最低，推动日本10年期国债收益率升至2014年以来最高。

与此同时，由于中国金融监管机构向投机者发出“坚决杜绝投机炒作”的强烈信号，人民币在岸交易中最高攀升1.2%，脱离16年来的低点。证实信贷需求改善和通货紧缩压力缓解的经济数据也提振了市场对中国货币的情绪。

彭博美元现货指数下跌超过0.6%，结束了该指数自2005年创立以来最长的八周连涨。彭博追踪的16种主要货币兑美元汇率全部上涨。

消费者价格指数或逆转美元短期跌势

尽管如此，美元指数仍与今年的峰值相去不远，推动美元上涨的经济前景分歧依然存在。

美联储将维持高利率以杜绝通胀再次回升的预期，推动美元的广泛上扬。亚洲和欧洲经济增长出现衰退迹象，这些国家的利率已然较低，这种差异促使投机者将现金转移到美国，以获取更高回报。

星期三公布的消费者价格指数也有可能逆转美元的短期走势，这可能促使市场重新考虑美联储的走向。

布朗兄弟哈里曼公司说，在本周数据公布之前做空美元是很危险的。

即使中期看涨日元的人也建议谨慎行事。瑞银全球财富管理公司（UBS Global Wealth Management）预测，目前美元兑日元汇率已超过146，年底前将回落至142。但该公司建议投资者暂时关注日元对欧元或英镑的升值，而不是美元，因为通胀数据和美联储9月20日的决定可能会导致美元汇率波动。