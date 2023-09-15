在美上市首日 半导体巨头ARM股价大涨25%

（纽约／东京彭博电）半导体巨头ARM在纽约上市交易首日股价就攀升了25%。

在美国纽约星期四（9月14日）的交易中，这家由软银集团（Softbank）控制90%股权的晶片设计公司的股票收于63.59美元，市值超过650亿美元（885亿新元）。如果算上限制性股票单位，ARM的全面摊薄估值接近680亿美元。

首日闭市价比发售价高三成 科技业历来最大IPO之一

ARM星期三以每股51美元的价格，出售9550万股美国存托股票，星期四以56.10美元开盘，闭市价和发售价相比涨幅高达30%。

星期五东京早盘交易中，软银股价最高上涨5.1%，创下三个月来最大盘中涨幅。

ARM的IPO投资者包括公司的一些大客户。ARM为英特尔（Intel）、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）、三星电子（Samsung Electronics）和台湾积体电路制造股份有限公司（台积电）拨出了超过7亿美元的股票供他们认购。

ARM的IPO融资高达48亿7000万美元，是自2021年10月电动汽车制造商Rivian Automotive上市以来的最大IPO，同时跻身科技行业有史以来规模最大的IPO之列，但仍远低于另外两家公司——阿里巴巴（Alibaba）2014年250亿美元的IPO，以及Meta Platforms（前称脸书，Facebook）2012年160亿美元的IPO。