ARM首日上市报捷 苹果新手机缺惊喜但高端款需求劲

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

Arm Holdings（代码：ARM）

52周最高：69.00美元

52周最低：55.54美元

最后闭市价：60.75美元（-4.47％）

日本软银集团（SoftBank）旗下的晶片设计巨头ARM Holdings（ARM），9月14日在纳斯达克首日挂牌上市，气势如虹。首个交易日该股股价飙升近25％，市值达到650亿美元。

ARM的股票当天开盘价是每股56.10美元，比首次公开募股的价格，即每股51美元高出整10％。随后该股全日稳健攀高，以63.59美元收市。不仅如此，该股在首日盘后继续上升6.87％。直至15日，该股才在套利的压力下退低，但仍守住60美元关口。

ARM的股票星期四开盘价是每股56.10美元，比首次公开募股的价格，即每股51美元高出11.18％。（彭博社）

ARM将公开募股定价放在原本计划的每股47美元至51美元区域的最上限，让估值达到545亿美元。这让仍持有90.6％股份的软银集团，售出9550万股后进账48亿7000万美元。

软银曾要将ARM卖给英伟达但不获批准

软银集团这个投资巨头，在2016年以320亿美元的价格将ARM私有化。自2020年以来，软银集团一直在寻求兑现部分股份的途径。当时该集团曾同意将ARM出售给晶片制造商英伟达（Nvidia）。但许多监管机构以不利于市场竞争和国家安全等理由阻止这项交易，最后软银集团不得不放弃这个计划。

也许一般消费者对ARM不是太熟悉，但它在现今科技硬件生态系统中扮演着非常重要的角色。全世界几乎所有智能手机都靠它的晶片设计支持。

虽然ARM上个月曾透露，智能手机和个人电脑这两个公司最大的市场出现下滑，导致公司截至今年3月底的年营业额下降了1％，但首席财务官贾·柴尔德（Jason Child）仍认为，因为公司对采用最新技术制造的晶片收取5％的专利费，比之前版本的3％专利费高，所以ARM还是可以在接下来的财年提高营业额。

ARM的募股行动表现出色，相信也让其他计划上市的公司开始充满信心。在接下来的几个星期，还会陆续在美市公开募股的公司包括：杂货配送服务公司Instacart、德国鞋类制造商Birkenstock，以及营销自动化平台Klaviyo。

因为ARM仍属新股，目前在Tipranks只有两名分析师给予该股评级，一名给予“买进”的评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是59.00美元。

9月22日开始发售的iPhone 15，价格完全没有变化。苹果这次没有调高价格，反映出全球智能手机市况低迷。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）（代码：AAPL）

52周最高：198.23美元

52周最低：124.1美元

最后闭市价：175.01美元（-0.42％）

科技巨头苹果公司9月12日举办一年一度的产品盛会。正如市场人士的预测，苹果在大会上发布了新款的iPhone 15。不过，除了iPhone 15之外，这个产品大会没有大惊喜，苹果股价在过去五个交易日退了2.85％。

今年的大会只发布一些产品的渐进式改进软件或程序，例如切换到USB-C充电端口和钛金属外壳。唯一的“惊喜”，是9月22日开始发售的iPhone 15的价格完全没有变化。苹果这次没有调高价格，反映出全球智能手机市况低迷。

所幸自9月15日开始，40多个国家和地区接受预订后，市场对iPhone 15系列手机的高端版本需求显得相当强劲。因为需求大，iPhone 15 Pro的部分交付时间从原本的9月22日延长到最快今年11月中旬。

苹果这次推出四个版本的iPhone 15，即iPhone 15、iPhone Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，与之前的iPhone相比，最大的不同是所有四个型号都将使用USB-C充电端口。（法新社）

市场上的苹果股票分析师、投资者一向会以手机发货期延迟程度来衡量新款型的受欢迎程度。虽然这不是精确的衡量方式，毕竟供应链障碍、库存和物流问题对交货时间存在一定影响，但市场人士还是乐得看到交付期延迟，并认为苹果手机销售仍能取得健康增长。

分析：价格长期小步提升 苹果产品终成市场赢家

杰富瑞（Jefferies）分析师乌尔克维茨（Andrew Uerkwitz）最近在给客户的分析报告中说：“苹果正是通过这样一小步、一小步的不断进步，让它的产品价格能够长期上升，最终成了市场赢家。”乌尔克维茨给了苹果股票“买进”评级，并把目标价定在220美元。

摩根士丹利分析师伍德林（Erik Woodring）也在给客户的分析报告中，给了苹果股票“买进”评级，目标价为215美元。伍德林表示，他的分析团队仍相信，iPhone的营业额在2024财年能够取得同比8％的增长，达到2180亿美元，比市场分析师目前的共识还高。

另外，最近也有报道称，中国方面可能禁止政府官员和国有公司使用苹果iPhone。随后Needham Securities的分析团队又说，与亚马逊、Alphabet和微软相比，苹果在人工智能领域是落后的。因此一些分析师认为，这次的产品大会应该能让投资者转移视线，苹果股价也能稍微喘一口气。

除了上述两名分析师之外，在Tipranks的30名分析师中，有22名给予苹果股“买进”评级，八名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是207.39美元。