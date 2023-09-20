在线食品杂货配送公司InstaCart首日交易一度涨12%

今年来最大的首次公开售股之一、在线食品杂货配送公司Instacart在纳斯达克交易所首日交易涨幅一度达12%。

Instacart的股票星期二（9月19日）以每股42美元开盘，此前的售价为30美元，也是市场定价区间的最高价，为公司和卖方股东筹集了6亿6000万美元（约9亿新元），是今年美国第四大IPO。这只股最后闭市报33.70美元，使公司市值达到93亿美元。

在完全稀释的基础上，Instacart的估值上升到110亿美元以上。这与2021年那一轮融资时的390亿美元估值相比大幅下跌，当时冠病疫情期间大封锁，该公司的业务蓬勃发展，但它仍是近两年来上市的最大公司之一。

Instacart与Arm使股权资本市场活跃

Instacart的上市加上此前半导体设计公司Arm的上市，使股权资本市场开始活跃。

据彭博新闻报道，营销和数据自动化供应商Klaviyo Inc.、德国鞋类制造商Birkenstock Holding，以及越南互联网平台VNG Ltd.也准备上市。

彭博社汇编的数据显示，即使加上Instacart和Arm的IPO，今年以来，美国交易所的融资额也只有约210亿美元。这一数字虽然快赶上去年同期的220亿美元，但仍不到创纪录的2021年同期的2500亿美元总额的十分之一。

Arm上周在美国上市，募集资金52亿美元，其股价在上市首日上涨25%，截止星期二仍比IPO价格高出7.8%。